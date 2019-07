Lada moment wrócą upały. Będą nawet 33 stopnie - 22-07-2019 Z każdym kolejnym dniem będzie coraz goręcej. W piątek temperatura wzrośnie do 33 stopni Celsjusza. Miejscami może popadać przelotny deszcz. czytaj dalej

We wtorek wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża Francji słupki termometrów pokażą od 29 do 33 stopni Celsjusza. W regionie Loary oraz Poitou-Charentes będzie zdecydowanie goręcej - tutaj temperatura może wynieść od 38 do nawet 43 st. C.

Na przeważającym obszarze kraju na termometrach będzie można zobaczyć od 34 do 38 st. C.

Alerty meteorologiczne

Państwowa służba meteorologiczna Meteo France wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w prawie wszystkich regionach kraju. Najwięcej jest pomarańczowych alertów - obowiązują w 59 departamentach.

Oprócz upałów, zagrożeniem mają być też burze. Towarzyszyć im mogą intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Zjawiska te spodziewane są we wtorek na południowym zachodzie oraz w północno-zachodniej części kraju. Przed nimi wydano żółte alerty.

Zdaniem meteorologów, taka pogoda może utrzymać się we Francji również w kolejnych dniach.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Francji na wtorek (meteoalarm.eu)

Gorąco rozleje się na inne kraje

Francja nie będzie jedynym krajem, gdzie zawitają ekstremalne temperatury. Upały obejmą też kraje Beneluksu (Holandię, Luksemburg i Belgię).

Wysoka temperatura spodziewana jest też w znacznej części regionów Hiszpanii, tam temperatura może sięgnąć 41 st. C.

Co oznaczają alerty?

Alerty meteorologiczne wydawane są w trzystopniowej, rosnącej skali. Alert pierwszego stopnia oznaczany jest kolorem żółtym, a drugiego stopnia - pomarańczowym.

