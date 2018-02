Francja w śniegu, ciężarówki stoją na poboczu od kilku dni. "Komunikacyjny chaos"

Śnieg zasypał Hiszpanię. Zablokował drogi i wstrzymał ruch - 04-02-2018 W niedzielę silne opady śniegu sparaliżowały ruch drogowy w Hiszpanii. czytaj dalej

W Paryżu i północnej Francji od kilku dni utrzymują się ostrzeżenia pogodowe w związku z intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. W piątek w godzinach popołudniowych sytuacja nadal przedstawiała się źle, szczególnie dla kierowców.

Zimowa aura spowodowała ogromne utrudnienia na drogach: we wtorek w nocy wokół Paryża powstał ogromny, liczący prawie 700 kilometrów korek.

Na poboczu od kilku dni

W wyniku fatalnych warunków na drogach, które utrzymują się od wtorku, niektóre autostrady w centralnej i północnej Francji zostały zamknięte, a samochody ciężarowe skierowano na pobocze. Reporter 24 ~Julmart jeszcze we wtorek informował, że to właśnie spotkało tiry, które próbowały przejechać autostradą w pobliżu Paryża. Znaczna część kierowców w piątek nadal czekała na poboczu.

We środę inny Reporter 24 poinformował nas, że warunki na drogach pozostają na tyle fatalne, że prawdopodobnie kierowcom nie uda się wyruszyć w trasę przynajmniej do czwartku. Sytuacja okazała się jednak znacznie poważniejsza, gdyż sznur samochodów ciężarowych stał na poboczu jeszcze w piątek w godzinach popołudniowych, zaledwie 30 kilometrów na południe od Paryża.

Jak określają to zarówno lokalne media, jak i serwis meteorologiczny Accuweather, zapanował "komunikacyjny chaos".

Ostrzeżenia: to nie żarty

Francuska służba meteorologiczna (Météo France) przestrzega mieszkańców obszarów, gdzie obowiązują alerty, aby unikali niepotrzebnych podróży.

Na północy oraz w centrum kraju obowiązują liczne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, a śnieżny front przesuwa się wolniej niż prognozowali synoptycy. Jeszcze w piątek po południu w niektórych regionach temperatura spadała do -4, a nawet -7 stopni Celsjusza, a opady śniegu, w wysokości nawet do 25 centymetrów, utrzymują się od kilku dni..

- To pierwsze uderzenie zimy. Nadeszło stosunkowo późno, ale za to z całą mocą. Przyczyniło się do tego chłodne powietrze znad Skandynawii oraz niż z południa - wyjaśniał francuski meteorolog Sebastian Leas.

Prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski tłumaczy, co stoi za tym nagłym ochłodzeniem, które objęło Francję, Hiszpanię i Belgię.

Ostrzeżenia meteorologiczne we Francji (źródło: Meteo France)

Wideo We Francji obfite opady śniegu sparaliżowały autostrady

Obejrzyj całe nagranie:

Wideo W Paryżu rozszalała się zima

Zawiedzeni turyści, zachwyceni narciarze

Z powodu intensywnych opadów śniegu od wtorku zamknięta jest wieża Eiffla. Wielu turystów ze smutkiem spogląda na symbol Paryża. Inni cieszą się białą zimą - niektórzy zdecydowali się nawet zjechać ze wzgórza Montmartre na nartach.

Zamknięto również Muzeum d'Orsay oraz Oranżerię.

Wiele szkół zawiesiło kursowanie autobusów szkolnych z powodu niskiej temperatury i opadów śniegu.

Z powodu zimy ucierpieli także pasażerowie kolei: w środku tygodnia pociągi szybkobieżne TGV musiały jeździć z mniejszą prędkością, gdyż trakcje nie były przygotowane na tak zdecydowany atak zimy.

To kolejne pogodowe kłopoty w tym regionie Francji. Wcześniej problemy sprawiała niebezpiecznie wezbrana Sekwana i inne rzeki.

Wideo We Francji spadło dużo śniegu

Wideo Mróz ściął Francję, wiele atrakcji zostało zamkniętych

Śnieżyce we Fracji

We Francji spadł śnieg

Expect Paris metro to be only thing working today in woefully unprepared France pic.twitter.com/Tylf9r7nt5 — bendodman (@bendodman) 7 lutego 2018

Snow in Paris , Paris sous la #neige : Notre Dame et Place Jean Paul II #neigeparis #snow pic.twitter.com/lk2QGS2BZc — Stillinparis (@stillinparis1) 6 lutego 2018