Kogo częściej kłują komary i jak się przed nimi chronić - 11-08-2020 Nie da się zaprzeczyć, że komary są wyjątkowo dokuczliwe, pojawiają się nagle i trudno z nimi wytrzymać. W najlepszym przypadku zostawiają po sobie swędzące ukąszenie. Jak można chronić się przed komarami? Eksperci radzą. czytaj dalej

W wodach południowego wybrzeża Francji żyją ryby, które mogą być niebezpieczne.

- Zostałem pogryziony przez mięsożerne ryby. Kiedy wyszedłem z wody, zobaczyłem, jak krew spływa mi po nodze - mówił jeden z turystów z Paryża.

Przypadki takich zdarzeń zgłaszono przede wszystkim w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Najwięcej pochodzi z departamentu Var. Według lokalnych mediów co najmniej cztery osoby zostały mocnej ugryzione. Z kolei w departamencie Aude ryby zaatakowały trzy osoby.

- Rozmawiałem z przyjacielem, stojąc w wodzie i nagle poczułem ugryzienie, coś jak porażenie prądem. Ale nie stało się nic złego, nie krwawiłem - opisywał jeden z plażowiczów.

- To nic poważnego, po prostu straciłem trochę skóry. To trochę przerażające, kiedy nie wiesz, co dzieje się pod wodą. Ale hej, to nie "Szczęki" - śmiał się inny.

Ryby żarłoki?

W niedzielę utonęło 14 osób. To najwięcej w ciągu doby od początku czerwca - 10-08-2020 W niedzielę w Polsce utonęło 14 osób. To największa liczba w ciągu doby od początku czerwca. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nieustannie przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. czytaj dalej

Jednymi z ryb podgryzających plażowiczów są oblady (Oblada melanura). Występują we wschodnim Oceanie Atlantyckim, Zatoce Biskajskiej i Morzu Śródziemnym na głębokości do 30 metrów.

Ryby te mają owalne ciało i dość mały otwór gębowy. Na przodzie szczęki mają zęby tnące, zaś po bokach stożkowe. Są srebrzyste, wyróżniają je czarna plama w jasnej obwódce na trzonie ogonowym.

Kolejne podgryzające ryby to rogatnice (Balistes capriscus). Spotkać je można między innymi w Kanale La Manche. Jak tłumaczył Pascal Romans z obserwatorium oceanicznego w Banyuls-sur-Mer, nie jest to obcy, inwazyjny gatunek.

- To ryba ciekawa, terytorialna i temperamentna. Nie boi się ludzi: jeśli jej przeszkadzamy, atakuje, a jeśli poluje, to na wszystko - mówił.

Rogatnice są owalne i mierzą około 60 centymetrów. Mają spory otwór gębowy wyposażony w zęby - 14 na górze i osiem na dole - które pozwalają im rozgniatać skorupy mięczaków i krabów.

Oblada (Oblada melanura) (Alberto Romeo (CC BY 3.0))

Rogatnica (Balistes capriscus) (Diego Delso (CC BY-SA 4.0))

W rzeczywistości plażowiczów mogą podgryzać nie tylko te gatunki ryb.

- Znajdujemy się w żywym środowisku, z gatunkami, które mają broń do obrony - meduzy parzą, jeżowce mają kolce, a niektóre ryby mogą gryźć. To część śródziemnomorskiego życia.