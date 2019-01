Burza, którą francuska służba pogodowa nazwała Gabrielem, dotarła do Europy Zachodniej, przynosząc opady śniegu i porywisty wiatr. W Szkocji i Anglii zamknięto niektóre drogi i szkoły. W większości Wielkiej Brytanii obowiązują żółte alerty przed opadami śniegu i oblodzeniami. Podobnie jest we Francji, gdzie wydano również pomarańczowe ostrzeżenia.

W Wielkiej Brytanii zimowa aura może utrzymywać się do popołudnia w środę. Synoptycy prognozują, że w niektórych regionach może spaść do 10 centymetrów śniegu. Według MetOffice istnieje "nieznaczne ryzyko", że niektóre obszary wiejskie zostaną odcięte od świata oraz "małe ryzyko" wystąpienia przerw w dostawie prądu i problemy w działaniu sieci komórkowych.

Szkocka policja zaleca kierowcom, żeby upewnili się, czy mają wystarczająco dużo paliwa, ciepłe ubrania, zapasy jedzenia i wody "na wypadek, gdyby wystąpiły kilkugodzinne opóźnienia".

Silny wiatr na wybrzeżu Francji

We wtorek wieczorem śnieg zaczął sypać w zachodniej Francji. Synoptycy Meteo France wydali ostrzeżenia drugiego - w trzystopniowej skali - stopnia przed oblodzeniami, opadami śniegu i silnym wiatrem dla 43 departamentów. Może tam spaść od 5 do 15 centymetrów śniegu. W głębi lądu prognozowane są porywy wiatru do 85-90 kilometrów na godzinę, a na południowo-zachodnim wybrzeżu do 130 km/h.

Na pozostałym obszarze kraju (poza departamentem Alpy Nadmorskie) obowiązują żółte ostrzeżenia.

Możliwe utrudnienia w transporcie

Francuskie ministerstwo transportu ostrzega, że taka aura może powodować utrudnienia w transporcie. Wyruszającym w podróż zaleca się śledzenie na bieżąco komunikatów.

Na zimową aurę szykują się mieszkańcy Paryża, gdzie w nocy z wtorku na środę może spaść do 5-10 cm śniegu. W gotowości pozostaje kilkadziesiąt piaskarek i solarek. Prowadząca do Paryża droga RN 118 ma być w nocy zamknięta.

Śnieżna aura może występować w nocy oraz w środę również w krajach Beneluksu i w Niemczech.

Nadciąga kolejny sztorm

Synoptycy prognozują, że w czwartek do Europy Zachodniej dotrze kolejna burza. Może przynieść opady śniegu w środkowej Irlandii, Walii i Anglii. W Hiszpanii, Portugalii i Francji spodziewane są opady deszczu, a w krajach Beneluksu deszczu ze śniegiem.