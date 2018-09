"Gdy wpadniesz pod autobus, nie uśmiercamy kierowcy". Rekiny zabite po atakach na ludzi

"To przerażające. Dwa przypadki w ciągu doby". Rekiny atakują - 20-09-2018 U północno-wschodnich wybrzeży Australii atakują rekiny. Jeden z nich poważnie zranił 12-latkę. To już drugi taki przypadek w tym regionie w ciągu doby. czytaj dalej

"Humanitarna eutanazja"

Oba ataki - na 46-letnią kobietę i na dwunastolatkę - dzieliły niespełna 24 godziny . Do incydentów doszło w środę i czwartek w rejonie zatoki Cid Harbour przy wyspach Whitsunday na północnym wybrzeżu australijskiego stanu Queensland. Miejsce słynie z piaszczystych plaż i jest licznie odwiedzane przez turystów.

Departament Rolnictwa i Rybołówstwa Queensland poinformował w poniedziałek, że z pomocą systemu "drum lines" od piątku schwytano sześć rekinów, w tym mierzącego 3,7 metra żarłacza tygrysiego. "Drum lines" to boje, "zaprojektowane, by odławiać rekiny z danego miejsca" - przekazał rzecznik prasowy departamentu.

Złowił rekina, chciał wciągnąć go na pokład. Wtedy doszło do ataku - 03-09-2018 Wędkarz z Belfastu złapał rekina, a kiedy próbował go wciągnąć na pokład, został ugryziony. Z głęboką raną przedramienia trafił do szpitala. czytaj dalej

"Rekiny zostały w humanitarny sposób poddane eutanazji, zmierzone, a następnie zabrane z morza i usunięte" - poinformował w oświadczeniu rzecznik. Według doniesień medialnych i sygnałów ze strony aktywistów na rzecz praw zwierząt, przynajmniej część rekinów została zastrzelona z broni palnej.

"Zalecamy podjęcie środków ostrożności, niezbliżanie się do wody i nie wrzucanie do niej żywności" - apelował rzecznik departamentu. Rejon zatoki patrolują łodzie rybackie, z których nadawane są ostrzeżenia dla kąpiących się.

W oświadczeniu władze przyznały, że "nie ma pewności", iż to właśnie zabite zwierzęta "były odpowiedzialne" za ubiegłotygodniowe ataki na ludzi.

"To nie jest właściwa metoda"

W Australii rozgorzała dyskusja na temat słuszności podobnych akcji. "Dlaczego Queensland zabija rekiny? Ofiary od tego nie wyzdrowieją. Kiedy wchodzisz do morza, wchodzisz w istniejący łańcuch pokarmowy. Jeśli nie chcesz w tym uczestniczyć, nie wchodź do morza. Jest bardziej prawdopodobne, że wpadniesz pod autobus, a czy zabijamy kierowców autobusów?" - pytał na Twitterze jeden z internautów.



Why is QLD killing sharks? It won't unbite the victims. Enter the sea you enter the natural food chain, if you don't wanna take that risk don't enter the sea. You're more likely to he run over by a bus, do we cull bus drivers? #qldpol — jansant (@Jansant) September 23, 2018

Ktoś inny napisał: "Potrzebujemy nauki, nie głupoty. Zabijanie rekinów nie zapobiegnie atakom. Rekiny pełnią ważną funkcję w ekosystemie. Zabijając rekiny, zabijasz życie planety".

Organizacja działająca na rzecz ochrony zwierząt Humane Society Australia także wyraziła opinię, że zabijanie rekinów nie jest właściwą metodą zapobiegania atakom. W jej opinii takie działania należy zastąpić edukowaniem społeczeństwa, ulepszeniem systemów ostrzegania przed rekinami, prowadzeniem patroli powietrznych. To są "bardziej skuteczne środki ograniczające interakcje między ludźmi a rekinami" - zaznaczyli aktywiści na Twitterze. W innym wpisie zaapelowali o popieranie apelu do władz na rzecz wstrzymania zabijania rekinów.



A 6th shark has now been killed by gunshot by the QLD Government after drumlines were installed at Cid Bay last week. We are dismayed at the QLD Government's approach. Please sign our letter to Premier @AnnastaciaMP telling her to end the cull in the GBR: https://t.co/1aZ1cO6hQB pic.twitter.com/7Z6G741yZj — HSI Australia (@hsi_australia) September 24, 2018





Zgodnie z raportem Taronga Conservation Society Australia, od początku 2018 roku w tym kraju odnotowano 33 ataki rekinów na ludzi, włączając oba zdarzenia z ubiegłego tygodnia. Zginęły dwie osoby.