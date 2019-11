Genua. Trąby wodne u wybrzeży miasta

Trąba powietrzna natarła na fabrykę w Grecji - 06-11-2019 Trąba powietrzna przeszła w poniedziałek obok jednej z fabryk na greckim półwyspie Peloponez. Spowodowała poważne szkody materialne. czytaj dalej

Odwołany pokaz

W czwartek rano w Starym Porcie w Genui nad Morzem Liguryjskim pojawiły dwie trąby wodne. Zjawisko nie wywołało żadnych szkód, choć lokalne media informowały o kilkuminutowej burzy z opadami gradu.

Jak poinformował na Twitterze Giovanni Totti, prezydent regionu Liguria, z powodu niebezpiecznej pogody odwołano wieczorny pokaz fajerwerków na skwerze Piazza de Ferrari. Zaapelował też o zachowanie ostrożności.

Trąba wodna - co to jest?

Trąba wodna to pionowy wir powietrza w kształcie leja, występujący nad powierzchnią wody. Jest znacznie słabsza od trąby powietrznej. Jest w dużym stopniu przezroczysta i w początkowej fazie można ją zauważyć tylko dzięki śladowi, jaki zostawia na powierzchni wody. Trąby wodne nie należą do rzadkości, ale większość rozpada się przy dotarciu do lądu.