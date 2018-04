Gęś zaatakowała golfistę

Gryzą, kąsają, żądlą, tratują. Te zwierzęta są najgroźniejsze dla ludzi - 25-04-2018 Rocznie setki tysięcy osób giną z powodu obrażeń zadanych przez zwierzęta. Których powinniśmy bać się najbardziej? czytaj dalej

Gęś, a właściwie bernikla kanadyjska (Branta canadensis), powaliła we wściekłym ataku ucznia szkoły średniej. Do incydentu doszło we wtorek na polu golfowym nieopodal miejscowości Adrian w stanie Michigan. Isaac Couling, poszkodowany 16-latek, brał tam udział w turnieju.

- Wiedzieliśmy, że w pobliżu jest gniazdo gęsi. Miało ono być po naszej lewej stronie i w tę stronę patrzyliśmy. Nagle gęś zaatakowała z prawej - opowiadał obecny przy zdarzeniu trener Steve Babbitt.

Ofiara ataku ma się dobrze

Isaac wrócił do gry, musiał jednak używać kijów kolegów. Jego komplet został pod czujną opieką gęsi - sprawczyni całego zamieszania. Ptaka w końcu przepędzili trenerzy, którzy nadjechali wózkami golfowymi.