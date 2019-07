Gigantyczna meduza wielkości człowieka. "Niezapomniane przeżycie"

Włoski pierożek na dnie oceanu? Niezwykły mieszkaniec głębin - 13-07-2019 Amerykańscy naukowcy podczas eksplorowania oceanicznych głębin zauważyli rozgwiazdę, która wygląda jak ravioli. czytaj dalej

Niezwykłe zwierzę - gigantyczna meduza z gatunku Rhizostoma pulmo - zostało zauważone i nagrane niedaleko Falmouth przez biolożkę Lizzie Daly i jej operatora Dana Abbotta.

Daly nazwała to spotkanie "zapierającym dech w piersiach".

- Co za niezapomniane przeżycie - wyznała Daly. - Wiem, że meduzy tego gatunku osiągają ogromne rozmiary, ale takiej nigdy nie widziałam - relacjonowała w rozmowie z CNN.

"Nie stanowi zagrożenia dla ludzi"

- To była najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła - powiedziała Daly. Dodała, że meduza była tak duża, jak ona.

Meduza towarzyszyła parze nurków przez około godzinę, po czym odpłynęła. Dla Daly i Abbotta nie było to zaskakujące.

- Ma bardzo łagodne ukłucie i nie stanowi ono zagrożenia dla ludzi. Niektórzy go nawet nie czują. Wiele osób natychmiast by się zmartwiło, ale to nie jest niebezpieczne. To majestatyczne stworzenie - przekonywała Daly w rozmowie z brytyjskim "Guardianem".

To największy gatunek meduz spotykany w brytyjskich wodach, a zaobserwowanie tak dużego okazu należy do rzadkości. Przeciętnie te meduzy mają metr długości i ważą do 25 kilogramów. Często są wyrzucane przez wody na plaże u wybrzeży Wielkiej Brytanii.

Rhizostoma pulmo wyrzucona na brzeg niedaleko Aberdyfi w Walii w czerwcu 2017 (Wikipedia/YorkshireNation (CC BY-SA 4.0)