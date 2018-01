Scene from #Davos , where global leaders will gather for @wef . Swiss Alps got 1-2 m fresh snow in past week. Patricia Faeh via @CLIMATEwBORDERS pic.twitter.com/NM7nRg0GBJ

"W ciągu ostatnich sześciu dni w Davos spadło 159 centymetrów śniegu. Taką warstwę świeżego śniegu mamy tu tylko raz na 20 lat" - poinformował Instytut Badań nad Śniegiem i Lawinami (SLF) w biuletynie opublikowanym w internecie w poniedziałek wieczorem.

Instytut prognozował, że w kolejnych godzinach warstwa ta zwiększy się o kolejne 20-40 cm. Według SLF sytuacja jest "wyjątkowa".

Po chwilowym przejaśnieniu śnieg znów zaczął padać, utrudniając ruch i grożąc komplikacjami podczas lądowania śmigłowców z VIP-ami na pokładzie.

Ekonomista, który będzie brał udział w rozpoczynającym się we wtorek Światowym Forum Ekonomicznym, opowiadał agencji AFP, że pokonanie ostatnich 12 km samochodem w drodze do Davos zajęło mu aż dwie godziny.

Taking train to Davos. Just started up again after getting stuck in snow. Murder on Davos Express? #WEF18 pic.twitter.com/0ji8Hqg1M8

— Victoria Espinel (@victoriaespinel) January 22, 2018