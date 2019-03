"Głaszczą nas po głowach i zapewniają, że będzie dobrze. Ale powinniśmy panikować"

Około 10 tysięcy uczniów zgromadziło się w piątek w centrum Berlina, aby domagać się od polityków skuteczniejszych działań w walce ze zmianami klimatu. Przed Bramą Brandenburską przemawiała 16-letnia inicjatorka demonstracji przeprowadzanych w wielu krajach pod hasłem "Fridays for Future", Szwedka Greta Thunberg.

Trzymając tablice z hasłami takimi. jak "Chcę śniegu na święta" czy "Klimat się zmienia, dlaczego my nie?", około 10 tysięcy uczniów zebrało się w piątek w parku w pobliżu głównego dworca kolejowego w Berlinie. Uczestnicy demonstracji przeszli następnie dzielnicą rządową przed Bramę Brandenburską.

Greta Thunberg w obronie klimatu

Po wystąpieniach aktywistów z kilku krajów europejskich, przemawiała Greta Thunberg. - Chcemy mieć przyszłość, czy żądamy zbyt wiele? To dopiero początek początku - oświadczyła 16-letnia Szwedka.



- Starsze pokolenia nie poradziły sobie z największym kryzysem, z jakim kiedykolwiek przyszło mierzyć się ludzkości. Kiedy mówimy im, że martwimy się o przyszłość, głaszczą nas tylko po głowach i zapewniają, że wszystko będzie dobrze, żebyśmy się nie martwili. Ale powinniśmy się martwić, powinniśmy panikować - mówiła nastoletnia aktywistka.

- Nie chodzi mi o to, żebyśmy biegali w kółko i krzyczeli, tylko o to, byśmy wyszli poza swoją strefę komfortu, bo kiedy trwa kryzys, trzeba zmienić swoje zachowanie - dodała.

Ze sceny schodziła przy wtórze oklasków i okrzyków "Greta, Greta".

Uczestnicy protestu w Berlinie wyrażali poparcie dla Grety Thunberg (PAP/EPA/FELIPE TRUEBA)

Naukowcy poparli demonstrujących uczniów

Później Thunberg spotkała się z naukowcami z poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem.

Ok. 26 tys. naukowców z krajów niemieckojęzycznych podpisało się w ostatnich tygodniach pod deklaracją poparcia dla demonstrujących uczniów.

- Młodzi ludzie słusznie wskazują, że tu chodzi o międzypokoleniową sprawiedliwość. Nauka jasno pokazuje, że podjęcie lub niepodjęcie dziś działań w sprawie klimatu zdecyduje o świecie, w którym będą musiały żyć nasze dzieci i wnuki - ocenił szef Instytutu Johan Rockstrom.

"Angelo Merkel, musisz odrobić pracę domową z klimatu"

Organizowane co piątek protesty uczniów w ramach zapoczątkowanej przez Thunberg inicjatywy "Fridays for Future" spotkały się z pozytywną reakcją kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Oceniła ona, że "to bardzo dobra inicjatywa", choć na berlińskiej demonstracji wielu uczestników oskarżało jej rząd o niewystarczające działania w walce z globalnym ociepleniem. "Angelo Merkel, musisz odrobić pracę domową z klimatu!" - głosił jeden z transparentów.

Rzecznik ministerstwa środowiska zaprzeczył zarzutom, jakoby Niemcy ociągały się w walce ze zmianami klimatu. Podkreślił, że rząd zamierza uchwalić w tym roku nowe cele emisyjne dla wszystkich sektorów gospodarki, by zmniejszyć emisje do 2030 roku.

Incydent w Jenie

Podobne protesty odbyły się w piątek w ponad 20 niemieckich miastach, ale przy o wiele mniejszej frekwencji. Do incydentu doszło w Jenie na wschodzie kraju, gdzie protest zgromadził około 40 osób. 36-letni mężczyzna podszedł do przemawiającego 17-latka, uderzył go w twarz i odebrał mu mikrofon.

Policji miał tłumaczyć, że zdenerwował go hałas.

Fridays for Future

Demonstracje klimatyczne "Fridays for Future" wzięły swój początek w Szwecji, gdy Thunberg zaczęła w pojedynkę przed parlamentem w Sztokholmie domagać się szybszych i skuteczniejszych działań w walce ze zmieniającym się klimatem. Jej inicjatywa stała się inspiracją dla uczniów w innych miastach i krajach. W jej ramach uczniowie nie idą na lekcje i w czasie demonstracji domagają się od władz zdecydowanych posunięć w tej sprawie.

W Polsce podobne manifestacje zorganizowano w piątek 15 marca w wielu miastach, w tym w Warszawie.

W sobotę Greta Thunberg ma wziąć udział w gali przyznania niemieckich nagród filmowych i telewizyjnych Goldene Kamera, gdzie otrzyma nagrodę specjalną, przyznawaną w tym roku po raz pierwszy, za działania na rzecz ochrony klimatu.