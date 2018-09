Jeżeli w rejonie Morza Śródziemnego dzieje się coś bardzo intensywnego, to skutki możemy odczuć także na obszarze naszego kraju, jak mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 fizyk atmosfery Joanna Remiszewska-Michalak.

- Morze Śródziemne to papierek lakmusowy zmian klimatycznych w Europie - opowiadała Remiszewska-Michalak.

Fatalne prognozy

Jak podkreśliła, prognozy zmian klimatu dla tego rejonu są bardzo niebezpieczne. W już i tak gorących i suchych miejscach przewiduje się dalsze pustynnienie.

- Tamtejsze gospodarki muszą się przeprogramować pod względem upraw i rolnictwa na to, co przyniesie ten cieplejszy klimat - mówiła.

Polska może odczuwać wpływ

Czy to, co dzieje się nad Morzem Śródziemnym, ma wpływ na pogodę w Polsce?

- Obszar Morza Śródziemnego to są pożary, pustynnienie, a z drugiej strony coraz więcej zjawisk gwałtownych, bo jeżeli tam utworzy się bardzo ciepły niż, to on też przynosi katastroficzne opady. Co ciekawe: te niże tworzące się w rejonie Morza Śródziemnego bardzo często napływają na teren Polski. To, co mieliśmy w 1997 roku i 2010 roku, czyli odpowiednio wielką powódź tysiąclecia i bardzo silny stan powodziowy, było spowodowane niżami znad basenu Morza Śródziemnego - tłumaczyła Remiszewska-Michalak.