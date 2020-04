Krowa spacerowała po dachach - 21-04-2020 W jednej z tureckich wsi po dachach domów spacerowała krowa. To kolejne zwierzę, które chciało zaznać wolności, korzystając z czasu, kiedy ludzie w związku z pandemią COVID-19 przebywają w domach. czytaj dalej

Gładka tafla wody i prześwitująca przez nią morska fauna i flora w weneckich kanałach to prawdziwy powód do radości dla miłośników przyrody. W Niedzielę Wielkanocną biolog Andrea Mangoni sfilmował meduzę, przepływającą spokojnie wśród refleksów weneckich budynków. Materiał ujrzał światło dzienne na kilka dni przed obchodzonym w środę 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

- Pływała w pobliżu placu Świętego Marka, tylko kilka centymetrów pod powierzchnią wody - ekscytował się biolog pracujący na co dzień w Wenecji.

Mangoni powiedział, że pandemia choroby COVID-19 i wiążące się z nią obostrzenia pozwalają na obserwacje życia pod wodą nawet w samym centrum Wenecji. Jak dodał, można traktować to jako uboczny i pozytywny skutek zaistniałej sytuacji.

- Połączenie niskiego pływu i małego natężenia ruchu doprowadziło do opadnięcia osadów na dnie kanałów. To doprowadziło do zwiększenia przejrzystości wody w kanałach Wenecji - wyjaśnił biolog.

Turystka z Adriatyku

O obecność meduz w lagunach w Wenecji zapytano adiunkta z Wydziału Biologii, Geologii i Nauk Środowiskowych Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech Attilio Rinaldiego. Jak stwierdził, meduza z gatunku Rhisostoma pulmo jest bardzo rozpowszechnionym parzydełkowcem w górnym Adriatyku i prawdopodobnie przedostała się do Wenecji dzięki pływom pojawiającym się między morzem a kanałami.

Jego wyjaśnienie rozszerzył Maciej Manko z Zakładu Badań Planktonu Morskiego Uniwersytetu Oceanograficznego w Gdańsku. Powiedział, że wcześniejsze badania wykazały, że ten rodzaj meduz może łatwo przedostawać się przez sieć naturalnych kanałów, więc nie byłoby problemem dla tego gatunku dostać się do weneckich kanałów.

Poznajcie olbrzyma

Rhizostoma pulmo spotyka się najczęściej w wodach północno-wschodniego Atlantyku oraz Adriatyku, Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Najczęściej osiąga 40 centymetrów średnicy, jednak zdarzają się okazy mierzące nawet 1,5 metra. Jej długość może sięgać do jednego metra, a waga do 25 kilogramów.