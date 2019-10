Szwajcarzy pożegnali lodowiec Pizol. "To jak śmierć przyjaciela" - 22-09-2019 Drastycznie maleje lodowiec Pizol. Szacuje się, że z powodu ocieplenia klimatu całkowicie zniknie w ciągu najbliższej dekady. Szwajcarzy podczas pożegnalnej ceremonii uznali go za "martwego". czytaj dalej

Największa od ponad 50 lat góra lodowa, ważąca 315 miliardów ton, oderwała się od lodowca szelfowego Amery we wschodniej części Antarktydy. Całkowita powierzchnia bloku lodu wynosi 1636 kilometrów kwadratowych, co oznacza, że jest ponad trzykrotnie większa niż powierzchnia Warszawy.Gabaryty tej góry lodowej - nazwanej technicznie D28 - oznaczają, że trzeba ją będzie monitorować i śledzić, gdyż może zagrażać żegludze - informuje Australian Antarctic Division, organizacji zajmującej się ochroną środowiska i dzikiej przyrody.

Zdjęcia bryły lodu przed i po oderwaniu się od głównego masywu wykonał należący do UE satelita Sentinel-1.

Zaskoczeni naukowcy

Amery jest trzecim co do wielkości lodowcem szelfowym Antarktydy. Lodowiec szelfowy stanowi brzeżną część lądolodu. Powierzchnia lodowca szelfowego jest niemal zupełnie płaska i na ogół kończy się lodowym klifem, stanowiącym czoło lodowca, od którego oddzielają się góry lodowe. Poprzedni duży fragment lodu oderwał się od lodowca Amery w latach 1963–64.

D28 od masywu głównego oddzielił się w końcu września. Doszło do tego nieopodal miejsca, które naukowcy uważnie obserwują od około 20 lat, spodziewając się tam podobnego oddzielenia.

Obserwowane miejsce nazywali Loose Tooth ("luźnym mleczakiem") z powodu jego podobieństwa do zęba. Loose Tooth wciąż jednak trzyma się masywu, oderwał się natomiast D28.

- W porównaniu z mleczakiem to trzonowiec - powiedziała prof. Helen Fricker z Instytutu Oceanografii Scrippsów, porównując kształt i wielkości.

- Niesamowite jest obserwowanie cielenia się lodowca po tylu latach. Wiedzieliśmy, że w końcu do tego dojdzie, choć nie dzieje się to dokładnie w miejscu, gdzie się spodziewaliśmy - powiedziała.

Nie ma powodów do obaw

Badaczka podkreśla, że oderwanie się góry lodowej nie ma związku ze zmianami klimatu. Gromadzone od lat 90. dane satelitarne wskazują na to, że pomiędzy lodowcem Amery a jego otoczeniem zachowana jest równowaga, choć latem lodowiec faktycznie intensywnie topnieje.

- Nie sądzimy, by wydarzenie to miało związek ze zmianami klimatu. To część normalnego cyklu życiowego lodowca szelfowego, kiedy co 60-70 lat dochodzi do odrywania się potężnych mas lodu - mówi prof. Fricker.

Według glacjologa Australijskiego Programu Antarktycznego dr. Bena Galton-Fenziego oddzielenie się lodowca nie wpłynie bezpośrednio na poziom morza.

- Cały lodowiec już wcześniej zanurzony był w wodzie, jak kostka lodu w szklance wody - mówił.

- Choć w Antarktyce wiele jest powodów do niepokoju, to ten konkretny lodowiec nie jest przyczyną do wszczynania alarmu - potwierdza Fricker.

Obliczono, że D28 ma około 210 metrów grubości i zawiera około 315 miliardów ton lodu. Dlatego naukowcy nie wykluczają, że oderwanie się tak dużej góry lodowej zmieni geometrię nacisków na czole lodowca. Może to wpłynąć na powstawanie pęknięć czy nawet na stabilność Loose Tooth.

Lokalizacja lodowca D28 (NASA Earth Observatory)