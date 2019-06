Uważajcie na upały. Coraz więcej alarmów IMGW - 24-06-2019 Województw zagrożonych upałem jest coraz więcej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

W kierunku Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Francji i Belgii zmierza fala upałów. W środę w Paryżu temperatura może wzrosnąć do 37 stopni Celsjusza, w innych częściach kraju nawet do 40 stopni.

- Kulminacja nastąpi w czwartek - informuje francuska służba meteorologiczna Meteo France. Aktualny rekord temperatury w czerwcu wynosi 41,5 stopni Celsjusza, zarejestrowany w 2003 r. w pobliżu Narbonne, w południowej części Francji.

Już jest ciepło, bardzo ciepło

Gorące powietrze zwrotnikowe już daje o sobie znać w Hiszpanii i Francji. W poniedziałek termometry pokazały w Toledo 35 st. C, a we francuskim Romorantin 34 st. C.

Najwyższa temperatura w Europie w poniedziałek (wetteronline.de)

Baseny czynne nocą

Prezydent Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że szpitale i ośrodki dla osób starszych są w gotowości w związku z nadchodzącą falą upałów.

- Ta nadchodząca fala upałów może być niezwykła przez to, jak wcześnie wystąpiła i przez to, jaka jest intensywna - podkreślają francuscy meteorolodzy. Dodają, że potencjalnie niebezpieczna fala upałów obejmie w tym tygodniu dużą część zachodniej i centralnej Europy. Meteorolodzy podkreślają, ze przez stosunkowo wysoki poziom wilgotności powietrza temperatura odczuwalna może wynieść nawet 47 stopni Celsjusza.

Mer Paryża - Anne Hidalgo poinformowała, że w czasie upałów osiem pływalni będzie czynnych po godzinie 22. Dodatkowo bezdomnym będzie rozdawana woda pitna. - Jesteśmy gotowi. Ta fala upałów będzie intensywna - powiedziała Hidalgo.

Sytuacja baryczna nad Europą

Odwołane egzaminy

W związku z upałami francuski minister edukacji, Jean-Michel Blanquer, odwołał egzaminy maturalne, które miały się odbyć w czwartek i piątek. Zostaną przesunięte na kolejny tydzień.

- Jak wszyscy inni, nie jestem zbyt szczęśliwy z powodu tak intensywnego upału, ponieważ w mieszkaniach w Paryżu nie ma klimatyzacji. Ludzie kupują wentylatory, zamykają okiennice, wychodzą na zewnątrz i szukają miejsca z wodą - tłumaczyła 44-letnia Caroline Quelin.

Upały mogą stwarzać zagrożenie, szczególnie narażone są na nie dzieci i starsze osoby. W sierpniu 2003 roku spowodowały we Francji śmierć około 15-19 tysięcy osób.

Gorąco w Niemczech

W poniedziałek w niemieckim mieście Lingen temperatura maksymalna sięgnęła 33,2 stopni Celsjusza, w Trewirze - 33,1 st. C, Dortmundzie - 33 st. C. W nadchodzących dniach będzie jeszcze cieplej.