Gorączka Zachodniego Nilu. W Grecji zmarły trzy osoby

Hipotetyczna "choroba X" na liście śmiertelnych zagrożeń dla ludzkości - 12-03-2018 Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega i wpisuje tajemniczą "chorobę X" na listę tych, które mogą doprowadzić do globalnej epidemii. Na razie jest to zagrożenie czysto hipotetyczne. Dlaczego zatem znalazło się w wykazie? czytaj dalej

90 przypadków zakażeń

Trzy osoby zmarły w Grecji w ciągu ostatnich 48 godzin w wyniku powikłań po zakażeniu wirusem Zachodniego Nilu - poinformowało w piątek greckie centrum do spraw kontroli i prewencji chorób Keelpno. Zmarli byli w wieku 70-80 lat. Wirusa przeniosły komary z rodzaju Culex.

Gorączkę Zachodniego Nilu wywołuje wirus Zachodniego Nilu zaliczany do rodzaju Flavivirus. Większość osób z wirusem powodującym gorączkę nie ma objawów lub występują u nich niewielkie symptomy choroby. Jednak jeśli wirus przedostanie się do mózgu, zakażenie nim może być śmiertelne, ponieważ wywołuje zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu czy inne choroby tego narządu.

Według Keelpno w trwającym od końca maja sezonie występowania w Grecji komarów przenoszących wirusa Zachodniego Nilu, do 9 sierpnia doszło już do 90 przypadków zakażeń. 48 spośród zakażonych miało poważne choroby mózgu, a 12 przeszło delikatną infekcję, której towarzyszyła gorączka.

Obecnie w szpitalach w Grecji jest 16 osób zakażonych tym wirusem, z czego cztery są pacjentami oddziałów intensywnej terapii. Najwięcej przypadków choroby odnotowano w stołecznym regionie Attyki i północnym rejonie Macedonii Środkowej.

Może być więcej chorych

Jednocześnie centrum do spraw chorób wezwało władze gmin wyjątkowo narażonych na zakażenie wirusem, by informowały obywateli o profilaktyce. Podkreślono również, że prawdopodobnie będzie dochodziło do kolejnych przypadków zachorowań w całym kraju.

W grupie największego ryzyka zachorowania na gorączkę Zachodniego Nilu są osoby w podeszłym wieku, chorzy na cukrzycę oraz ci, którzy w przeszłości byli poddani przeszczepom organów.

Na obszarach, gdzie ryzyko zakażeniem wzrasta, zaleca się stosowanie środków odstraszających owady, noszenie długich spodni i ubrań w jasnych kolorach oraz by o wschodzie i zachodzie słońca pozostawać wewnątrz budynków.