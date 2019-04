Niedźwiedź z głową w blaszanej bańce. "Musiał błąkać się po lesie cztery, pięć dni" - 18-04-2019 Głowa niedźwiedzia utknęła w blaszanej bańce na mleko. Wygłodniałe i osłabione zwierzę przez kilka dni błąkało się po lesie. Nieszczęśnika zauważył słowacki rolnik i wezwał pomoc. czytaj dalej

Grupka osób przechodząca obok górskiej rzeki nieopodal miasta Bacau na wschodzie Rumunii w piątek znalazła kilkumiesięcznego niedźwiadka. Natychmiast powiadomili leśników, którzy przybyli na miejsce.

Zwierzę nie mogłoby przetrwać bez matki. Pracownicy lasów szukali jej przez kilka godzin, niestety bez skutku.

Niedźwiadka zabrano do centrum opieki nad zwierzętami w okręgu Harghita, gdzie specjaliści karmią go mlekiem, jajkami i miodem. Zwierzak zostanie tam do czasu aż podrośnie i będzie mógł zostać wypuszczony na wolność.

Porwany przez wartką rzekę

Jak podejrzewają leśnicy, zwierzę prawdopodobnie próbowało przepłynąć rzekę z matką, ale zostało porwane przez wartki nurt.

W Rumunii populacja niedźwiedzi jest jedną z największych w Europie. Zwierzęta te zamieszkują głównie region obejmujący łańcuch górski Karpat.