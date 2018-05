Grad sponiewierał winnice. Niektórzy stracili całe zbiory

Nawałnice nad Niemcami. Dywan z kul gradowych, metr wody na ulicach - 28-05-2018 Intensywne opady deszczu, które nawiedziły w niedzielę wieczorem niemiecki powiat Birkenfeld (Nadrenia-Palatynat), spowodowały zalanie kilka wsi. Obowiązywał stan klęski żywiołowej. czytaj dalej

Ucierpiały dziesiątki tysięcy hektarów

Nawałnice, które przeszły w sobotę przez region winiarski Bordeaux, spowodowały znaczne straty w uprawach - poinformowali w poniedziałek producenci win. Gradobicie dotknęło setki winnic położonych na tysiącach hektarów.

- Liczby, które trzeba będzie doprecyzować, już pokazują, że szkody dotknęły od 500 do ponad tysiąca winiarzy - przekazał Bernard Farges ze stowarzyszenia producentów wina z Bordeaux (CIVB). Dodał, że niektórzy stracili całe swoje zbiory.

Gradobicie rozpoczęło się w sobotę około godziny 12 na południu regionu. Jak podał Farges, szkody odnotowano w rejonach Medoc (1000 ha), Cote de Blaye i Cote de Courg (4-5 tysięcy ha) oraz Gensac (około 1000 ha). Ucierpiały również winnice na terenie apelacji Pessac-Leognan, Medoc, Pessac-sur-Dordogne.

Straty także w Cognac i Szampanii

Nawałnice dotknęły też region Cognac, słynny z produkcji trunku o tej nazwie. Władze poinformowały, że ucierpiały uprawy winorośli na obszarze 10 tys. hektarów, co stanowi jedną siódmą powierzchni tamtejszych winnic.

Na liście regionów sponiewieranych przez weekendową pogodę jest też Szampania.

- Już wiemy, że ponad 300 hektarów (winnic) zostało zrujnowanych, nie licząc tego, co uległo zniszczeniu podczas burzy kilka dni wcześniej oraz tego, co mogą przynieść kolejne, zapowiadane burze - skarżyła się w poniedziałek Brigitte Batonnet ze zrzeszającej winiarzy tego regionu organizacji CIVC.

Ubiegły rok z niesprzyjającą pogodą

To kolejny niekorzystny pogodowo rok dla regionu Bordeaux. W 2017 roku późnowiosenne przymrozki, a także susze i silne burze doprowadziły do znacznych strat. Same mrozy odpowiadały za obniżenie zbiorów o prawie 40 procent. Zeszłoroczna produkcja win spadła w rezultacie do rekordowo niskiego poziomu, co przyczyniło się do znacznego wzrostu cen win.

Region winny Bordeaux jest drugim co do wielkości produkcji we Francji, po Langwedocji-Roussilon. Obejmuje 112 tysięcy hektarów winnic.

W weekend nawałnice przetoczyły się również przez Niemcy oraz Wielką Brytanię.