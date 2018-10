Grecja po przejściu cyklonu Zorbas. Trzy osoby nadal zaginione

"Uciekałyśmy ile sił w nogach, lecz fale nas dogoniły". Ponad tysiąc ofiar, zniszczenia, chaos - 02-10-2018 Policja pilnująca banków z obawy przed kradzieżami. Tłumy ludzi uciekających z najbardziej zagrożonych terenów. Dziesiątki niezidentyfikowanych zwłok i prawdopodobnie setki jeszcze nieodnalezionych. To sytuacja na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (Celebes) kilka dni po tragicznym trzęsieniu ziemi. czytaj dalej

Cyklon Zorbas spowodował duże zniszczenia w centralnej Grecji i na wyspie Eubea. Towarzyszyły mu ulewy i silny wiatr. Na morzu szalał sztorm, a fale wdzierały się na ląd. Ulice zmieniły się w rwące potoki.

Grecy wciąż zmagają się ze skutkami żywiołu.

Powódź i zaginione osoby na wyspie Eubea

Eubea to druga co do wielkości grecka wyspa, położona w zachodniej części Morza Egejskiego. Miasteczka znajdujące się w jej północnej części - Mantoudi i Prokopi - zostały całkowicie zalane. Rzeka Kireas wezbrała i porwała ze sobą wszystko, co napotkała na drodze. W Mantoudi kilku mieszkańców musiało wspiąć się na dachy domów i przeczekać powódź, zanim dotarła do nich pomoc.

Wciąż nie odnaleziono trzech zaginionych na wyspie osób - pary staruszków i mężczyzny, którego samochód został porzucony.

Wideo Cyklon Zorba (film częściowo bez dźwięku)

Spustoszenie na Peloponezie

"Medikan" (cyklon niby-tropikalny Morza Śródziemnego - ang. mediterranean tropical-like cyclone), siał też spustoszenie w południowej części Peloponezu. W sobotę natarł na Mesenię, krainę na południowym zachodzie półwyspu. W mieście o tej samej nazwie wysokie fale rozbijały się o wybrzeże. Wiatr wypychał łódki na ląd. W innej portowej miejscowości, Metoni, wichura sprawiła, że skały pozasypywały drogi, w tym jedną z głównych, biegnąca wzdłuż wybrzeża.

Lokalnie suma opadów wyniosła nawet 200 litrów na metr kwadratowy. Odcinek głównej autostrady o długości 52 kilometrów, łączący Ateny i Peloponez, został zamknięty z powodu podtopień. Zamknięto też autostradę Patras-Ateny, która została zalana na 117. kilometrze w punkcie połączenia z miejscowością Xylokastro.

Wideo Cyklon Zorbas niesie ze sobą intensywne opady deszczu

Z powodu porywistego wiatru mieszkańcy Aten pozbawieni zostali energii elektrycznej. Strażacy musieli wielokrotnie interweniować i usuwać z ulic powalone drzewa i gruzy. Pomagali uwięzionym w budynkach i samochodach ludziom. Największe zniszczenia dotknęły południowej części Peloponezu.

W sobotnie popołudnie "medikan" osłabł i stał się głębokim niżem.