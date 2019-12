Greta Thunberg przeprasza za wypowiedź o światowych przywódcach

Polska może przejść na zieloną stronę. "Jesteśmy przed gigantyczną szansą" - 12-12-2019 Przyjechali wozem strażackim i zawiesili na budynku Rady Europejskiej baner z płomieniami i napisem "climate emergency". To przesłanie od aktywistów dla liderów państw, którzy wezmą udział w szczycie klimatycznym. Porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej na razie pewne nie jest. - Pytanie, czy premier leci na szczyt jako lobbysta przemysłu gazowego i węglowego, czy jako przedstawiciel nas - zwykłych Polek i Polaków - mówił na antenie TVN24 Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. czytaj dalej

"Tak się dzieje, gdy improwizujesz"

Podczas akcji "Piątki dla przyszłości" we włoskim Turynie Greta Thunberg powiedziała, że światowi przywódcy powinni zostać "postawieni pod ścianą", co w wielu językach ma niezbyt dobry wydźwięk. Kojarzone jest głównie z rozstrzelaniem dokonywanym przez pluton egzekucyjny. Aktywistka przeprosiła za swoje słowa na Twitterze.

Thunberg tłumaczyła, że w szwedzkim - jej ojczystym języku - wyrażenie to ma łagodniejsze znaczenie. Oznacza pociągnięcie kogoś do odpowiedzialności.

- Tak się dzieje, gdy improwizujesz podczas przemówienia w innym języku - napisała na Twitterze.

Greta Thunberg na szczycie klimatycznym

W piątek w Madrycie zakończył się szczyt klimatyczny COP25, podczas którego delegaci z blisko 200 krajów obradowali nad sprawą handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jako "pilną potrzebą" przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

W środę Thunberg apelowała do polityków i przedsiębiorców o szybkie, a zarazem konkretne decyzje w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wezwała też do ustalania krótkich terminów dla planów redukcji wydobycia i zużywania paliw kopalnych.

W czwartek organizacja Fridays for Future ("Piątki dla Przyszłości"), której nieformalną liderką jest Thunberg, wezwała do masowego udziału w piątkowym proteście na terenie madryckich targów Ifema, gdzie odbywał się COP25. W komunikacie aktywiści napisali, że są zawiedzeni dobiegającą końca konferencją klimatyczną, na której podjęte "negocjacje okazały się bezowocne". Właśnie to było przyczyną niefortunnie użytych słów.

- Światowi przywódcy wciąż próbują uciec od swoich obowiązków, ale musimy dopilnować, by tego nie robili. Musimy dopilnować, aby zostali postawieni pod ścianą i żeby wykonywali swoją pracę, by chronić naszą przyszłość - brzmiała jej wypowiedź Thunberg podczas piątkowej akcji w Turynie.