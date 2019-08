Rejs zamiast podróży samolotem. Greta Thunberg płynie do USA - 14-08-2019 18-metrowy jacht bez toalety i podróż przez niebezpieczny Atlantyk. Greta Thunberg wyrusza w rejs do Stanów Zjednoczonych na szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej podróż ma być w pełni ekologiczna. czytaj dalej

Na brzeg Greta i jej załoga wyjdą najwcześniej o godzinie 14.45 czasu lokalnego "jeśli pozwoli na to przypływ". Na razie zakotwiczyli na Coney Island, gdzie oczekują na odprawę celną i imigracyjną. Do Nowego Jorku aktywistka miała dotrzeć już we wtorek, jednak sztorm, jaki rozszalał się na wodach Nowej Szkocji w poniedziałek, wydłużył podróż.

Podróż Thunberg rozpoczęła się w środę 14 sierpnia w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wtedy to 16-latka weszła na pokład Malizii II, by dotrzeć na szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wybrała jacht - wyposażony w panele słoneczne i podwodne turbiny - zamiast samolotu, by pozostawić jak najmniejszy ślad węglowy swojej podróży.

- Nie ma tu pryszniców ani toalet, do wypróżniania posłuży niebieskie wiadro - powiedział na początku sierpnia kapitan łodzi.

Według niemieckiego tabloidu "Bild" podróż szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg do Nowego Jorku przez Atlantyk wcale nie jest bezemisyjna. Zdaniem bulwarówki podróż obciąży klimat w większym stopniu niż wcześniej myślano. >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Rejs Grety Thunberg przez Atlantyk (Maciej Zieliński/PAP)