Groźne ulewy. Prawie milion osób ewakuowanych

Ponad tysiąc rannych, coraz więcej ofiar. Tragiczne skutki powodzi na Syberii - 02-07-2019 Bilans tragicznych powodzi w Irkucku na Syberii wciąż rośnie. We wtorek władze poinformowały o 18 ofiarach śmiertelnych i 17 zaginionych. czytaj dalej

800 tysięcy ewakuowanych

Już od piątku intensywne opady deszczu - jak przekazała sieć telewizyjna NHK - nękają mieszkańców niektórych obszarów południowej części wyspy Kiusiu w Japonii. Do tej pory odnotowano tam opady rzędu niemal 1000 litrów na metr kwadratowy. Synoptycy przewidują, że ulewy będą się utrzymywać przynajmniej do czwartku, a w niektórych rejonach może spaść nawet do 350 litrów na metr kwadratowy.

Władze Japonii nakazały ewakuację niemal 800 tysięcy mieszkańców południowej części Kiusiu. Najgorszą sytuację odnotowano w mieście Kagoshima, gdzie w środę w wyniku ewakuacji swoje domy musiało opuścić niemal 600 tysięcy mieszkańców.

Premier Japonii Shinzo Abe nakazał wojsku przygotować się do akcji ratowniczych oraz prosił mieszkańców, by podjęli wczesną ewakuację.

200 osób zginęło

W lipcu ubiegłego roku w zachodnich rejonach Japonii z powodu nieustających opadów deszczu zginęło ponad 200 osób. Przedłużające się tam intensywne opady deszczu spowodowały osunięcia ziemi i powodzie.