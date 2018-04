Gwałtowne burze na południu USA. Wiatr przewracał samochody i zrywał dachy

Burze przetoczyły się z Jackson, przez Mississippi, po Dallas. Jedna z najsilniejszych zmusiła władze stanu do wydania ostrzeżenia o dużym prawdopodobieństwie przejścia tornada.

Narodowa Służba Pogodowa (National Weather Service) wydała ostrzeżenie dla Coushatty, związane z możliwością przejścia tornada. Tego typu komunikaty wydawane są w sytuacjach, kiedy istnieje wysokie ryzyko zagrożenia życia dla mieszkańców danego terenu. Pojawiły się też relacje o trzech innych burzach w tamtym regionie, które zdaniem służb mogły przerodzić się w tornado.

⚠️ Tornado Emergency continues for Coushatta LA, Edgefield LA, Evelyn LA until 8:00 PM CDT pic.twitter.com/D6r3AnsJAq

Prawie 30 tysięcy odbiorców w rejonie Coushatty w związku z trudną pogodą pozbawionych zostało prądu. Według relacji mieszkańców, grad był wielkości piłek golfowych. Oprócz gradu odnotowano nawalne opady deszczu, generujące lokalne podtopienia.

Gwałtowne burze przeszły także w pobliżu Melrose. Według informacji lokalnych służb nie było żadnych ofiar. Silny wiatr pozrywał natomiast dachy z wielu domów oraz powywracał samochody.

Pogoda na południu USA ma uspokoić się w niedzielę, kiedy to spodziewane jest ustąpienie gwałtownych opadów. Na początku przyszłego tygodnia możliwe są jednak kolejne gwałtowne burze w tych rejonach.

#wfaaweather Hail followed by a rainbow in Light Farms (Celina) pic.twitter.com/L8iavsPcLm

— Shannon Dusza (@jsdusza) 6 kwietnia 2018