Gwałtowne burze w Australii. W Gold Coast spadło najwięcej deszczu od pół wieku

Odnaleźli sześć ciał na wyspie-wulkanie. "To jeszcze nie koniec poszukiwań" - 13-12-2019 Nowozelandzkie wojsko znalazło ciała sześciu ofiar wybuchu wyspy-wulkanu White. Oficjalny bilans ofiar nadal wynosi osiem osób, ponieważ konieczna jest identyfikacja zwłok. Poszukiwania dwóch pozostałych zaginionych mają być wznowione w sobotę. czytaj dalej

Niebezpieczna pogoda wystąpiła w Queensland w czwartek, jednak w piątkowe popołudnie uderzyła po raz drugi ze skumulowaną siłą. Nad południowo-wschodnią częścią stanu przez 90 minut unosiła się potężna superkomórka burzowa.

Burza uderzyła początkowo w miasto Gold Coast na wybrzeżu Queensland. Następnie przemieściła się na północ do Southport, Brisbane i Sunshine Coast zrzucając wszędzie ogromne ilości deszczu.

Takie opady raz na 50 lat

W mieście Gold Coast w ciągu godziny spadło około 120 litrów wody na metr kwadratowy. Jak twierdzi Australijskie Biuro Meteorologiczne (BOM), zdarzyło się to po raz pierwszy od 50 lat. W pobliskim Southport w ciągu tylko 30 minut spadł deszcz o sumie 76 l/mkw.

Poziom wody w rzekach podniósł się o metr. Zalane zostały drogi i boiska sportowe. Jak podały lokalne media, w miejscowości Wolvi w regionie Gympie spadł grad o średnicy do 10 centymetrów. Wszędzie wiał porywisty wiatr.

Giant hailstones have fallen at Wolvi. Damaging winds and heavy rainfall is forecast for the area as a supercell moves through Gympie, Noosa and Rainbow Beach. Credit: Shar Stolberg. https://t.co/SkyfmytQTk #qldweather #7NEWS pic.twitter.com/IwOrokJdXh — 7NEWS Sunshine Coast (@7NewsSC) 13 grudnia 2019

Dwie osoby potrzebowały pomocy

Do zalania głównej drogi Old Cleveland w mieście Brisbane doszło w zaledwie 15 minut. Pomocy w wydostaniu się z samochodów na zalanych ulicach potrzebowało co najmniej dwóch kierowców.

Burza spowodowała, że prawie dziewięć tysięcy budynków było pozbawionych prądu. Uderzenia piorunów doprowadziły do wyłączenia sygnalizacji świetlnej w niektórych miejscach.