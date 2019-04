Gwałtowne burze w Teksasie. Grad wielkości piłek do golfa

Najpierw falowała, później po prostu się zarwała. Zniszczona droga po ulewach - 05-04-2019 Intensywne opady deszczu przyczyniły się do powstania osuwiska w boliwijskim mieście La Paz. Droga, która przebiega zboczem, zarwała się i zsunęła. czytaj dalej

Opóźniony mecz golfa

Mieszkańcy południowych stanów USA, w tym Teksasu, w sobotę i niedzielę zmagali się z burzami. Największym zagrożeniem był grad, który miejscami miał wielkość piłek do golfa. Takie opady odnotowano między innymi w mieście Alto. Padał też deszcz i wiał porywisty wiatr.

Intensywne opady doprowadziły w niedzielę do godzinnego opóźnienia zawodów golfowych PGA Tour w San Antonio. Część autostrady międzystanowej numer 35 była nieprzejezdna z powodu zalania.

To jednak nie koniec groźnej pogody. Zdaniem synoptyków nadchodzące burze mogą przynieść jeszcze więcej deszczu oraz niszczycielskich porywów wiatru, jest też ryzyko utworzenia się tornad. W poniedziałek spodziewane są porywy wiatru osiągające prędkość od 100 do 112 kilometrów na godzinę. Strefa opadów będzie przesuwać się na południowy wschód. Służby meteorologiczne ostrzegają przede wszystkim mieszkańców Karoliny Południowej i Północnej oraz południowej Wirginii.

Just got caught in a hail storm in San Marcos, Texas with @TroyTrojansBSB ... looks like it snowed out here @spann pic.twitter.com/V54Rebrr6Q — Jace Sanders (@JSanders_XXIV) 7 kwietnia 2019