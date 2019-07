"Wysokie napełnienie Bałtyku". W Zalewie Szczecińskim rośnie poziom wody - 09-07-2019 "W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (536 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Zalewie Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych" - podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie komunikatu IMGW. To drugi stopień zagrożenia w trzystopniowej skali. czytaj dalej

W poniedziałek w północnej Hiszpanii miejscowości Tafalla, Olite oraz gmina Pueyo w historycznej krainie Nawarra zostały dotknięte przez ogromne powodzie. Katastrofę spowodowały intensywne opady deszczu i wezbrana rzeka Rio Zidaco. W poniedziałek w 31 hiszpańskich prowincjach wydano ostrzeżenia przed gradobiciem, burzami i ulewami. W 13 z nich ostrzegano przed opadami rzędu 30 litrów na metr kwadratowy na godzinę.

Do pomocy wszystkim poszkodowanym oddelegowane zostały straż pożarna, policja i grupy ochrony cywilnej. Na razie nie potwierdzono informacji o ofiarach czy rannych. Lokalnie media podają jednak, że we w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano w pobliżu miejscowości Moriones strażacy wyłowili ciało mężczyzny.

3,5 metra więcej

W niektórych miejscach na rzece Rio Zidaco w ciągu zaledwie pięciu godzin poziom wody wzrósł o 3,5 metra. Na stanowisku pomiarowym w Olite około godziny 23 zarejestrowano maksymalną wartość wynoszącą 4,23 metra i przepływ 275 metrów sześciennych wody na sekundę. To czyni tę powódź drugą pod względem ilości opadów od czasu prowadzenia rejestrów. Do największej doszło w 2007 roku, kiedy to szczyt sięgnął 4,36 metra, a przepływ wynosił 294 metry sześcienne wody.

Gwałtowna aura spowodowała mnóstwo szkód materialnych. Jak podano - woda zalała wiele piwnic, garaży oraz budynków. Ucierpiały także fabryka i centrum sportowe. Nurt wody był tak silny, że porywał samochody, niekiedy z kierowcami i pasażerami w środku.

Powodzie w Hiszpanii