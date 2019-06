Gwałtowne topnienie na Grenlandii. Niedawno był tu lód, teraz jest woda

Steffen Olsen, naukowiec z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego, odbywał rutynową misję w północno-zachodniej Grenlandii. Chciał naprawić sprzęt oceanograficzny i meteorologiczny umieszczony przez kolegów w morskim lodzie, gdy napotkał problem - nie zauważył urządzeń. To dlatego, że lód, na którym były zamontowane, przykryły duże ilości wody. Niesamowite zdjęcie, które wykonał, przedstawia psy biegnące po kostki w wodzie.

Zdjęcie przedstawia gwałtowne topnienie lodu na Grenlandii (Steffen M.Olsen/Danmarks Meteorologiske Institut)

Ubyło ponad dwa miliardy ton lodu

W okresie letnim - od czerwca do sierpnia - notuje się największy ubytek lodu na Grenlandii. Szczyt topnienia przypada na lipiec. Do niezwykle gwałtownego stopienia pokrywy lodowej doszło 13 czerwca. Naukowcy szacują, że w zaledwie jeden dzień ubyły ponad dwa miliardy ton lodu.

- To nagłe i szybkie topnienie jest niezwykłe, ale nie bezprecedensowe - stwierdził w rozmowie z CNN Thomas Mote, naukowiec z Uniwersytetu w Georgii, który bada klimat Grenlandii. - Jest to porównywalne z niektórymi skokami, które widzieliśmy w czerwcu 2012 roku - powiedział Mote, zaznaczając jednak że Grenlandia w coraz większym stopniu przyczynia się do globalnego wzrostu poziomu oceanów.

Wideo Podnosi się poziom morza

Wzrost poziomu oceanów

Z najnowszych badań wynika, że od 1972 roku utrata lodu z samej Grenlandii spowodowała wzrost globalnego poziomu oceanów o 13,7 milimetra. Pokrywa lodowa wyspy jest wiodącym źródłem wody, która co roku trafia do oceanów.

Tak wczesne topnienie jak w 2019 roku może być bardzo złym znakiem. Klimatolog Jason Box z duńskiej i grenlandzkiej służby geologicznej (Geological Survey of Denmark and Greenland) mówił w maju, że będzie to "rok wielkiego topnienia" dla Grenlandii.

Jak zauważył, w tym roku lód zaczął znikać już w kwietniu, a więc około trzy tygodnie wcześniej niż zazwyczaj - wcześniej nawet niż w rekordowym 2012 roku. Oznaczać to może, że także w późniejszym okresie będzie się on szybciej i łatwiej topił.