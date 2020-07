Hanna zmierza do Teksasu. To pierwszy huragan na Atlantyku w tym sezonie

Przed nami kolejne fale monsunu letniego. Jaka pogoda czeka nas w sierpniu? - 25-07-2020 Lipiec w Polsce był chłodny, ale przyniósł częste opady deszczu. To kiepska wiadomość dla urlopowiczów, ale dla natury bardzo dobra. A co szykuje dla nas pogoda na sierpień? O tym pisze dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Pierwszy huragan w tym sezonie

Tuż po godzinie 14 czasu środkowoeuropejskiego amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) poinformowało, że znajdująca się w rejonie Zatoki Meksykańskiej burza tropikalna Hanna stała się huraganem pierwszej kategorii w rosnącej, pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Żywioł znajdował się wtedy 150 kilometrów od miejscowości Port Mansfield w stanie Teksas. Towarzyszą mu porywy wiatru osiągające średnią prędkość do 120 kilometrów na godzinę, wraz z silniejszymi porywami. Hanna sunie na zachód z prędkością 15 km/h.

NHC szacuje, że Hanna przybierze na sile tuż przed dotarciem do lądu, co ma nastąpić później jeszcze w sobotę lokalnego czasu. Kiedy żywioł wejdzie na ląd, powinien bardzo szybko osłabnąć. Hanna jest pierwszym huraganem w rejonie Atlantyku w tym sezonie i drugą burzą tropikalną po Cristobalu, która dotarła do amerykańskiego lądu.

Służby ostrzegają przed wzrostem stanu wód oraz wdzieraniem się ich wgłąb lądu. Miejscami poziom wody może podnieść się o półtora metra. Dodatkowym zagrożeniem mogą być intensywne opady deszczu. W części stanu Teksas oraz Luizjana do niedzielnego wieczora może spaść ponad 300 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 450 l/mkw. Istnieje też ryzyko utworzenia się tornad. Wydano ostrzeżenia.

Jak podaje Agencja Reutera, w piątek mieszkańcy hrabstwa Kleberg, położonego na południe od miasta Corpus Christi, zostali wezwani do ewakuacji swoich domów przed nadejściem Hanny.

Hanna na zdjęciach satelitarnych wykonanych w podczerwieni (NOAA)

Prognozowana trasa przejścia huraganu Hanna (NHC/NOAA)

Douglas osłabł

Do Hawajów zbliża się inny huragan, Douglas. W sobotę po godzinie 15 czasu środkowoeuropejskiego znajdował się 780 kilometrów od miejscowości Hilo. Średnia prędkość wiatru osiąga 175 km/h, co oznacza, że żywioł ma drugą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Tym samym jego siła spadła, jeszcze w piątek miał czwartą kategorię.

Według prognoz NHC Douglas dotrze do lądu wieczorem w niedzielę lokalnego czasu. Szczególnym zagrożeniem, jakie niesie, są intensywne opady deszczu, mogące sięgać do 250 l/mkw.