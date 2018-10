Hawajska wyspa zniknęła z powierzchni Ziemi. Zmiótł ją huragan

Zdjęcia satelitarne hawajskiej wyspy East Island udostępnione przez Służbę Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (FWS) pokazały, że hawajska wyspa East Island została praktycznie zmyta z powierzchni Ziemi - znalazła się pod wodą. Wszystko za sprawą jednej z najbardziej obfitych powodzi spowodowanych przez huragan Walaka, który nawiedził Hawaje na początku października.

Zdjęcia amerykańskich służb pokazują, jak dramatyczne w skutkach mogą być w przyszłości tego typu gwałtowne zjawiska atmosferyczne dla innych terenów. Wzrost poziomu wód w morzach spowodowany ociepleniem klimatu to jedno z głównych zagrożeń dla tak małych i nisko położonych wysp jak East Island.

- W pewnym momencie pomyślałem: "o mój Boże, nie ma jej" - powiedział lokalnym mediom Chip Fletcher z Uniwersytetu na Hawajach.

East Island była ważna dla lokalnego ekosystemu wraz z niedaleko położoną wyspą Tern Island, którą również zniszczył huragan. Zamieszkiwały ją zagrożone gatunki takie jak foki mniszki, a także żółwie zielone. Zwierzęta te straciły miejsca lęgowe. Naukowcy nadal szacują, jak jeszcze zniszczenie wyspy może wpłynąć na lokalny ekosystem, ale już teraz wiadomo, że straty są bardzo poważne.

- Niektóre gatunki są odporne, ale tylko do pewnego stopnia - powiedział biolog Charles Littnan z Narodowej Administracji do spraw Atmosfery i Oceanu (NOAA).

East Island była małą wyspą o długości jednego kilometra i szerokości 120 metrów i należała do French Frigate Shoals, który jest największym atolem Północno-Zachodnich Wysp Hawajskich.

- Tego typu przypadków wraz z ociepleniem klimatu będzie więcej - przyznał Fletcher w rozmowie z portalem Huffington Post.

Fletcher już wcześniej podejrzewał, że w związku z podnoszeniem się poziomu wody w oceanie, wyspie East Island grozi zniknięcie z powierzchni Ziemi.

