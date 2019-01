Do Hiszpanii dotarła fala zimna. W wielu regionach kraju temperatura spadła poniżej zera. Największy mróz odnotowano w Munera i Aragonii - tam termometry pokazały -11,3 stopni Celsjusza. W Saragossie zamarzły fontanny i stawy.

W Niemczech śnieg odciął mieszkańców od świata. Stan klęski żywiołowej na kolejnym obszarze - 11-01-2019 Śnieżyce dają się we znaki mieszkańcom południowych Niemiec. Zamknięto szkoły, wstrzymano połączenia kolejowe, odwołano loty. Ogłoszono stan klęski żywiołowej. czytaj dalej

Zamroziło fontanny

Pogoda nie rozpieszcza Hiszpanów. W ostatnich dniach do kraju napłynęło ochłodzenie. Najchłodniej było jednak w Aragonii oraz w gminie Munera. Tamtejsze termometry pokazały -11,3 stopni Celsjusza. Trochę cieplej było w Navacerrada - temperatura wyniosła tam -10,3 st. C, a w Nerpio oraz La Molina -10,2 st. C.

W Saragossie odnotowano -5,8 st. C. Zamarzły miejskie fontanny, a na maskach samochodów pojawiło się oblodzenie. Na niektórych stawach mieszkańcy zaobserwowali cienką taflę lodu.

Jak poinformował Rubén del Campo, jeden z rzeczników Państwowej Agencji Meteorologicznej (Aemet), noc z piątku na sobotę była najchłodniejsza. - Temperatura utrzymywała się na poziomie trzech i kilku stopni poniżej średniej - dodał.

Napływ polarnego zimna, który trwa w Hiszpanii od środy, powoli opuszcza kraj. W niedzielę i poniedziałek temperatura ma rosnąć. - W ciągu tych dni temperatura wzrośnie o cztery-pięć stopni w północnej części kraju, a na pozostałym obszarze kraju o sześć-siedem stopni - dodał Del Campo.