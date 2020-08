Huk i krzyki. Nagrała uderzenie pioruna

Płonący dom, brak prądu, zalania. Przez Szkocję przeszła potężna burza - 12-08-2020 Ostatnia noc była wyjątkowo niebezpieczna dla mieszkańców Szkocji. Przez kraj przeszła potężna burza z intensywnymi opadami deszczu. Mnóstwo budynków zostało zalanych, drogi są nieprzejezdne, a od jednego z piorunów zapalił się dom. czytaj dalej

W środę pogoda w Gwersyllt, mieście położonym w Walii, była gwałtowna. Strażacy interweniowali wielokrotnie. Jedno ze zgłoszeń wpłynęło około godziny 20.

- Piorun uderzył w antenę na posesji, co spowodowało niewielkie uszkodzenia. Jednej osobie podaliśmy tlen - przekazał rzecznik straży w rozmowie z lokalnymi mediami. Agencja Reutera podaje natomiast, że piorun trafił w transformator.

Moment uderzenia uchwyciła na nagraniu mieszkanka Gwersyllt.

Ostrzeżenia

W środę w tym regionie obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia. Meteorolog Steve Ramsdale z brytyjskiego serwisu Met Office powiedział, że miejscami w Walii w środę w ciągu godziny spadło 60 litrów wody na metr kwadratowy. W poniedziałek w całej Wielkiej Brytanii odnotowano 50 tysięcy uderzeń piorunów.

Met Office wydał również na czwartek żółte ostrzeżenie pogodowe. Wraz z falą upałów, która dotarła do Wysp Brytyjskich, mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne.



⚠️Yellow Weather Warning issued ⚠️



A yellow thunderstorm warning has been issued for parts of Northern Ireland and southwest Scotland, valid from 1am to 11am on Thursday.



For the latest info visit https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware pic.twitter.com/1QseMcP1jX — Met Office (@metoffice) August 12, 2020