Huragan Bud na Pacyfiku. Zmierza w kierunku Półwyspu Kalifornijskiego

Na Pacyfiku, u wybrzeży Meksyku, szaleje huragan Bud. Nie dotarł jeszcze do lądu, a już przyniósł intensywne opady, które zalały drugie co do wielkości meksykańskie miasto - Guadalajara. Obecnie zmierza w stronę Półwyspu Kalifornijskiego.

Bud zmierza nad Półwysep Kalifornijski

Bud w poniedziałek umocnił się do huraganu trzeciej kategorii. Wcześniej niemal otarł się o czwartą, gdy wiatr osiągnął prędkość 200 kilometrów na godzinę. We wtorek został jednak zdegradowany do kategorii pierwszej. Maksymalną siłę osiągnął około 520 kilometrów na południowy wschód od miasta Cabo San Lucas, znajdującego się na południowym krańcu Półwyspu Kalifornijskiego.

W środę Bud znajdował się około 350 kilometrów na południowy zachód od Półwyspu Kalifornijskiego, na wysokości Cabo Corrientes, w pobliżu Puerto Vallarta. Niesie ze sobą porywy wiatru, które maksymalnie osiągają prędkość 120 km/h. Bud porusza się w kierunku północno-zachodnim z prędkością 5 km/h i przewiduje się, że w czwartek dotrze do Półwyspu Kalifornijskiego. Synoptycy spodziewają się, że zimne pacyficzne wody osłabią huragan zanim wkroczy nad ląd. Można się spodziewać, że do półwyspu dotrze już jako burza tropikalna.

Trasa huraganu Bud (nhc.noaa.gov)

Ulewne opady i podtopienia

Prognozuje się, że w czwartek Bud przyniesie opady w wysokości od 50 do 100 litrów na metr kwadratowy w większości południowo-zachodniego Meksyku. Ulewny deszcz może spowodować śmiertelne powodzie i lawiny błotne - ostrzega NHC.

Tymczasem Bud sprowadził ulewny deszcz do drugiego co do wielkości miasta w Meksyku zanim jeszcze osiągnął status huraganu. W minioną niedzielę w Guadalajara woda zalała między innymi parking podziemny w galerii handlowej. Filmy przedstawiające zatopione samochody trafiły do mediów społecznościowych.

