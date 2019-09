Huragan Dorian o krok od Bahamów

Huragan Dorian jest coraz silniejszy. "Czas nie jest po naszej stronie" - 31-08-2019 Mieszkańcy Wysp Bahama przygotowują się na przyjęcie żywiołu. Huragan Dorian osiągnął już czwartą kategorię i wieje z prędkością 240 kilometrów na godzinę. Oprócz Florydy, zagrożone uderzeniem żywiołu są Georgia, Karolina Północna oraz Karolina Południowa. czytaj dalej

Jak przekazało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), o godzinie 11 czasu polskiego huragan Dorian znajdował się około 110 kilometrów na wschód od wyspy Wielkie Abaco w północnej części archipelagu i 410 kilometrów na wschód od West Palm Beach na Florydzie.

- Ciemne chmury, które widać za naszymi plecami, to są już chyba pierwsze symptomy zbliżającego się do Cocoa Beach huraganu Dorian - relacjonował reporter TVN24 Wojciech Bojanowski. - Tu cały czas trwają przygotowania. Są próby zabijania deskami i płytami okien, widać, że większość sklepów jest zabezpieczona i planowana jest też ewakuacja - dodał reporter. - Jak na razie wszyscy przygotowują się tu na najgorsze, bo to nie tylko wiatr, ale też powódź. Floryda jest bardzo płaskim stanem, także podniesienie stanu wody nawet o pół metra może spowodować zalanie ulic i duże zniszczenia. Wiele osób kieruje się w kierunku Orlando, ale są też tacy, którzy mówią, że bez względu na wszystko zostaną tutaj, bo niejeden huragan już przetrwali opisywał Bojanowski.

Huragan Dorian, który osiągnął czwartą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, przemieszcza się w kierunku zachodnim z prędkością 13 kilometrów na godzinę. To oznacza, jak wskazują synoptycy z NHC, że jeszcze w niedzielę powinien dotrzeć do wyspy Wielkie Abaco.

Na przyjście huraganu niosącego wiatr o szybkości 240 kilometrów na godzinę i ulewny deszcz, przygotowują się mieszkańcy północnych Bahamów, gdzie zarządzono częściową ewakuację i zamknięto większość hoteli. Na Bahamach turystów skierowano do tymczasowych schronów w szkołach i budynkach publicznych.

Prognozowana prędkość wiatru huraganu Dorian (NHC)

Prognozowana trasa huraganu Dorian

Według prognoz Dorian przejdzie w pobliżu brzegów Florydy, jednak uniknie ona bezpośredniego uderzenia. Następnie huragan ma posuwać się na północ w niewielkiej odległości od wybrzeży stanów Karolina Południowa i Północna oraz Georgia. Nawet jeśli żywioł nie wedrze się w głąb lądu to duże zagrożenie mogą stanowić wzniecane przez wichurę wysokie fale, które mogą wywołać lokalne powodzie.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (NHC)

Dorian, początkowo będący burzą tropikalną, w środę został sklasyfikowany jako huragan 1 - najniższej - kategorii, zaś w piątek stał się huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Tworzące go wiatry osiągają prędkość do 240 km/godz. Po przejściu nad wyspami Bahama huragan prawdopodobnie podąży w stronę Florydy.