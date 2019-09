Trzy potężne żywioły na jednym zdjęciu. Szczyt sezonu na huragany - 04-09-2019 Na Pacyfiku i Atlantyku się dzieje. Oprócz huraganu Dorian, który spowodował katastrofalne zniszczenia, meteorolodzy z Narodowego Centrum Huraganów (NHC) śledzą też burze tropikalne, które mogą stwarzać zagrożenie w kolejnych dniach. czytaj dalej

Dorian uderzył w Bahamy w niedzielę jako huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Maksymalna średnia prędkość wiatru osiągała nawet 295 kilometrów na godzinę, w porywach do ponad 350 km/h. Przez kilka dni padał tam ulewny deszcz. Jak poinformował we wtorek premier kraju Hubert Minnis, zginęło siedem osób, ale jak zaznaczył, bilans ofiar może wzrosnąć.

- Jesteśmy świadkami jednego z największych kryzysów narodowych w historii naszego kraju. Możemy spodziewać się większej liczby ofiar - poinformował dziennikarzy premier Minnis.

Dzięki nagraniom lotniczym możemy zobaczyć, jak katastrofalne w skutkach dla wyspy Wielkie Abaco było przejście huraganu. Skala zniszczeń jest ogromna. Międzynarodowe organizacje pomocy szacują, że dziesiątki tysięcy ludzi będą potrzebowały jedzenia oraz innej pomocy.

- Marsh Harbour ucierpiało. Oceniam, że zniszczonych zostało ponad 60 procent domów - poinformował Minnis. Marsh Harbour to piąte co do wielkości miasto na Bahamach, zamieszkałe przez około 6 tys. osób. - The Mud (obszar slumsów - red.) został kompletnie zniszczony, zdziesiątkowany - dodał premier.

Z lewej strony zdjęcie sprzed nadejścia Doriana, z prawej strony zdjęcie po przejściu Doriana (MICHELLE COVE/TRANS ISLAND AIRWAYS/Reuters/Google)

Z lewej strony zdjęcie sprzed nadejścia Doriana, z prawej strony zdjęcie po przejściu Doriana (PAP/EPA/COAST GUARD AIR STATION CLEARWATER HANDOUT/Google)

"Siła tysiąca młotów"

Na nagraniach z Wielkiego Abaco widać zalane dzielnice, przewrócone łódkami oraz kontenery porozrzucane jak zabawki. Miejscami spadło nawet 890 litrów wody na metr kwadratowy.

Według danych Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zniszczonych mogło zostać nawet 13 tysięcy domów.

- Myślałem, że będę bezpieczny w szkole zbudowanej z litego betonu w Marsh Harbour. Myliłem się. Wiatr uderzał w budynek z siłą tysiąca młotów - napisał na Twitterze Josh Morgerman, który przybył do Wielkiego Abaco 31 sierpnia.

Według informacji Światowego Programu Żywnościowego, agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, w rejonie północnych Bahamów będzie potrzebne pożywienie dla 14,5 tysiąca ludzi, a na Wielkiej Bahamie dla 45 tysięcy ludzi.

Na poniższych zdjęciach wykonanych przez NASA 2 września, niebieski kolor pokazuje obszary Wielkiego Abaco, które najprawdopodobniej zostały zalane.

Mieszkańcy Bahamów doświadczyli historycznych zniszczeń.

- Nigdy do żadnej z naszych wysp nie dotarł taki huragan, który spowodowałby takie podniesienie poziomu wody - powiedziała 66-letnia Janith Mullings z Freeport.

- Były osoby, które musiały płynąć, by dostać się do naszego kościoła - powiedział pastor LaQuez Williams z katedry St. John's Jubilee we Freeport. Kościół stał się schronieniem dla około 150 osób.

Zdjęcie satelitarne Wielkiego Abaco z 2 września (NASA/JPL-Caltech, ESA)

Ogrom zalań widać też na zdjęciach z fińskiego satelity ICEYE:

Skala zalań na zdjęciach satelitarnych (Reuters/ICEYE)



@USCG is supporting @nemabahamas & @TheRBDF who are leading search&rescue in #TheBahamas after #Dorian. Help relief operations by sharing only accurate/verified info. If you need urgent assistance, call NEMA at 322 6731 and WhatsApp ur location to +1 (242) 557 5202. Please share! pic.twitter.com/5LjEvKUQ4X — U.S. Embassy Nassau (@USEmbassyNassau) 3 września 2019

Gdzie pójdzie dalej?

Po przejściu przez Bahamy siła huraganu Dorian - jako jednego z najsilniejszych huraganów w historii pomiarów - spadła do drugiej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Zdaniem meteorologów, pomimo osłabnięcia, huragan nadal jest niebezpieczny.

Dorian przechodzi wzdłuż wschodniego wybrzeża Florydy i zbliża się do Georgii i Karoliny Południowej. Według Narodowego Centrum Huraganów (NHC) później kierować się będzie na północy wschód. Centrum huraganu ma przejść nad Karoliną Południową i Karoliną Północną, bądź w pobliżu wybrzeży tych stanów między czwartkiem a piątkiem.

W środę po południu czasu polskiego Dorian znajdował się w odległości 140 kilometrów od Daytona Beach na Florydzie. Średnia prędkość wiatru osiąga 165 km/h, a żywioł sunie na północny zachód z prędkością 15 km/h.

Gubernator stanu Georgia Bran Kemp rozszerzył obszar objęty stanem wyjątkowym do 21 hrabstw.

Według NHC, zagrożeniem mogą być ulewny deszcz i fale sztormowe. Meteorolodzy nie wykluczają też utworzenia się tornad.

Prognozowana prędkość wiatru huraganu Dorian (stan na godzinę 17 w środę) (NHC)