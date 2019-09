Siedem ofiar śmiertelnych powodzi w Hiszpanii. Straty na ponad 200 milionów euro - 17-09-2019 Odnaleziono ciało obywatela Holandii, który zaginął w niedzielę w hiszpańskiej prowincji Alicante. Tym samym bilans ofiar tragicznych powodzi w Hiszpanii wzrósł do siedmiu. czytaj dalej

Humberto przemierza wody Oceanu Atlantyckiego. Według Narodowego Centrum Huraganów (NHC) we wtorek około godziny 17 polskiego czasu huragan znajdował się w odległości 845 kilometrów od Bermudów. Żywiołowi towarzyszy wiatr o średniej prędkości 155 kilometrów na godzinę. To oznacza, że ma on obecnie drugą kategorię w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Przesuwa się na północny wschód z prędkością 13 km/h.

"Humberto jest dużym huraganem" - podało NHC w najnowszym komunikacie.

Zagraża Bermudom

Według danych amerykańskich meteorologów huragan w ciągu najbliższych 36 godzin przybierze na sile i stanie się groźnym huraganem - jego siła wzrośnie do trzeciej kategorii w skali Saffira-Simpsona, a maksymalna średnia prędkość wiatru może osiągać powyżej 178 km/h.

Do Bermudów dotrzeć ma w środę wieczorem lokalnego czasu. Według synoptyków nie uderzy bezpośrednio w wyspy. Przejdzie w niewielkiej odległości, na północ od nich, jednak przyniesie tam gwałtowną pogodę. Prognozowane są opady deszczu do 100 litrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet do 150 l/mkw. Obowiązują ostrzeżenia pogodowe.

Wcześniej Humberto przyniósł opady deszczu rzędu 50 l/mkw. w regionie północno-zachodnich Bahamów, w które na początku września uderzył huragan Dorian.