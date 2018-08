Huragan Lane nieco osłabł, ale wciąż jest potworem. Hawaje szykują się na uderzenie

Lane to huragan bardzo silnej czwartej kategorii. W czwartek ma dotrzeć do Hawajów. - Lane może przynieść na Hawajach poważne lub nawet rekordowe zniszczenia - ostrzegają eksperci.

Niebezpieczne deszcze

Huragan Lane zbliża się do Hawajów. W środę został zdegradowany do kategorii czwartej. Jeszcze w nocy z wtorku na środę klasyfikowany był jako huragan piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i wiatrem, który może zagrozić życiu.

Póki co maksymalna prędkość wiatru towarzyszącego huraganowi wynosi 250 kilometrów na godzinę. Zywioł zbliża się do Hawajów. Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) wydało ostrzeżenia: "Centrum huraganu Lane będzie niebezpiecznie blisko wysp od czwartku do soboty". Specjaliści z NHC uważają, że bez względu na to, gdzie dokładnie znajdzie się centrum huraganu, stwarza on zagrożenie dla życia.

Jak podało w komunikacie o godzinie 15 naszego czasu NHC, Lane znajdował się około 505 kilometrów na południe od Kailua-Kona na Hawajach.

Trasa huraganu Lane (NOAA)

Wideo Prognozowana trasa i prędkość porywów wiatru huraganu Lane (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

"Poważne lub rekordowe zniszczenia"

- Lane może przynieść na Hawajach poważne lub nawet rekordowe zniszczenia - powiedział ekspert ds. huraganów AccuWeather Dan Kottlowski. NHC przewiduje, że miejscami może spaść nawet 510 litrów deszczu na metr kwadratowy. Może to spowodować powodzie błyskawiczne, osuwiska i lawiny błotne.

"Przygotowania do obrony swojego życia i zabezpieczenia dobytku powinny zostać szybko zakończone" - przestrzegło NHC.

Gubernator David Ige ogłosił we wtorek po południu stan wyjątkowy. Napisał na Twitterze, że "zaleca mieszkańcom i turystom przygotować się na znaczące uderzenie".

W hrabstwie Hawaii obowiązuje ostrzeżenie najwyższego stopnia przed huraganem. Dla hrabstw Maui i Oahu ogłoszono stan pogotowia.

Huragan Lane 22 sierpnia (PAP/EPA/NASA)





"Ludzie się przygotowują"

We wtorek Hawajczycy masowo ruszyli do sklepów po artykuły pierwszej potrzeby. Półki sklepowe zostały ogołocone. - Ludzie się przygotowują, a to jest dokładnie to, czego oczekujemy - powiedział Rod Antone, rzecznik prasowy hrabstwa Maui.

W środę wszystkie szkoły zostały zamknięte, a zajęcia pozalekcyjne - odwołane. Pracownicy instytucji państwowych mogą wziąć urlop administracyjny od środy do piątku.

NHC przewiduje, że w ciągu najbliższych 48 godzin Lane będzie "powoli słabnąć". Zaznacza jednak, że "pozostanie niebezpiecznym huraganem, gdy zbliży się do wysp".