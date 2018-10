Huragan Michael uderzył we Florydę. Trump: "Niech Bóg was błogosławi"

Huragan Michael jako żywioł czwartej kategorii dotarł w środę wieczorem do wybrzeża Florydy. Prędkość wiatru dochodzi do 250 kilometrów na godzinę. Setki tysięcy osób ewakuowano. Na drogi padają drzewa, a tysiące odbiorców nie mają prądu.

Narodowe Służby ds. Huraganów (NHC) poinformowały około godziny 19.40, że prędkość wiatru towarzysząca huraganowi Michael wzrosła do 250 kilometrów na godzinę. Żywioł klasyfikuje się jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Michael dotarł do Florydy przed godziną 20 czasu polskiego. Oznacza to, że co najmniej połowa oka huraganu znalazła się nad lądem.

Wsparcie dla mieszkańców Florydy deklaruje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. - Niech Bóg was błogosławi - powiedział na antenie CNN. Wcześniej napisał na Twitterze: "Jesteśmy z wami, Florydo!".



We are with you Florida! https://t.co/qzrVLeFbyFhttps://t.co/HVVhSmBg7S pic.twitter.com/rcB6OCwLeH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 października 2018





Huraganowe porywy już nad lądem

Na Florydzie już odczuwa się skutki działalności Michaela. W hrabstwie Gadsden na drogach leży wiele powalonych drzew. Woda zalała odcinek autostrady nr 98. Ponad 77 tysięcy odbiorców północno-zachodniej Florydy nie ma prądu.

Przed godziną 18 zamknięto most łączący ze stałym lądem wyspę Saint George.

Narodowe Służby Pogodowe (NWS) z Tallahassee na Florydzie wydały ostrzeżenie przed "Ekstremalnie silnym wiatrem" dla trzech hrabstw regionu Florida Panhandle - Gulf, Southern Bay i Southwestern Franklin.



And streets are starting to flood in Tarpon Springs. This is Dodecanese Blvd. @TB_Times pic.twitter.com/yhWTRh9c7y — Jack Evans (@JackHEvans) 10 października 2018







Eyewall of Michael by Tyndall AFB. Full sunshine in eye! Experience of a lifetime. Now pray for the people affected. #flwx pic.twitter.com/ftVXHTP0km — Basehunters Chasing (@Basehunters) 10 października 2018











Wideo Prędkość porywów wiatru burzy tropikalnej Michael (ventusky. com | wideo bez dźwięku)



New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) 10 października 2018





Prognozowana trasa huraganu Michael (NOAA, NHC)

Siła wynika z "wyjątkowo ciepłej" wody

- Michael jest taki silny, ponieważ temperatura wody, nad którą się przesuwa jest bardzo wysoka, ma 29 stopni Celsjusza - tłumaczyła synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że to właśnie jesienią w tych regionach woda jest najcieplejsza, jednak 29 stopni to "wyjątkowo ciepło".

Michael jest bardzo głębokim cyklonem, ciśnienie atmosferyczne w jego centrum wynosi 919 hPa. Dla porównania - ciśnienie normalne na poziomie morza określa się na poziomie 1013 hPa.





NHC Director Ken Graham will provide a Facebook Live update on Hurricane #Michael at 2:50 p.m. EDT (1:50 p.m. CDT) https://t.co/X6AtWYsfCm @NOAA @NWS @NWSWPC #HurricanePrep pic.twitter.com/Oy7uGlptJA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 października 2018





Nawet 300 litrów deszczu

Jednym z zagrożeń, jakie niesie huragan Michael, są intensywne opady deszczu. Te spodziewane są na Florydzie, w Alabamie, Georgii, Karolinie Północnej i Południowej oraz Wirginii. W niektórych miejscach może spaść do 300 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Poziom wody w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeża Florydy może przekroczyć stan normalny nawet o 4,3 metra. Fale mogą osiągać wysokość do czterech metrów.

Amerykańskie Narodowe Służby Pogodowe ostrzegło w środę, że mogą występować także tornada.

Obraz satelitarny huraganu Michael w środę przed godziną 15 (PAP/EPA/NOAA)

"Czas na ewakuację minął"

Na całej Florydzie obowiązuje stan wyjątkowy. Pozwoli to na szybsze reagowanie na zniszczenia wywołane żywiołem, między innymi dzięki dostępie do pieniędzy federalnych.

- Czas na ewakuację z wybrzeża minął - napisał w środę rano Scott na Twitterze. - Jeśli zdecydowaliście się zostać w rejonie objętym ewakuacją, musicie natychmiast szukać schronienia - podkreślił.

Według agencji informacyjnej Associated Press, cytowanej przez ABC News, z 18 hrabstw Florydy ewakuowano już prawie 400 tysięcy osób. Opuszczenie domów zalecono ponad dwóm milionom mieszkańców stanu. Ludzie próbują zgromadzić zapasy jedzenia i wody. W sklepach utworzyły się kolejki, ale wiele półek w hipermarketach jest już pustych. Na stacjach benzynowych panuje tłok.

Ci, którzy pozostają na miejscu, próbują zabezpieczyć swój dobytek za pomocą drewnianych płyt, którymi zabijają okna. W wielu miejscach ułożono wały z worków piasku, które mają uchronić mieszkańców przed powodzią.

- Pamiętajcie, że możecie odbudować swój dom, ale nie odbudujecie swojego życia. Potraktujcie to poważnie - podkreślił Scott.

Posłuchaj Tomasza Wasilewskiego o huraganie Michael

Wideo Huragan Michael przybiera na sile

Kraj jest "dobrze przygotowany"

We wtorek prezydent USA Dolnald Trump zapewnił, że kraj jest "bardzo dobrze przygotowany na nadejście huraganu".

- Zobaczycie zniszczoną infrastrukturę, doświadczycie przerw w dostawie prądu, a praca służb będzie zakłócona przez huragan Michael. Czas na przygotowania jest teraz - mówił we wtorek Jeffrey Byard z Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Stan wyjątkowo ogłoszono również dla 108 hrabstw w stanie Georgia oraz dla Alabamy. Mieszkańcom nie zalecono ewakuacji.

Gubernator Georgii Nathan Deal zaznaczył, że ostrzeganie ludzi przed groźnymi zjawiskami skutkuje, że traktują je poważnie. - Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak silnych huraganów jak ten, który zmierza w naszą stronę i intensywności, z jaką uderzy w nasz stan. Nie będzie łatwo uniknąć zniszczeń. To będą poważne zniszczenia, a ochrona życia powinna być priorytetem. Chrońcie siebie. Chrońcie swoje rodziny. Pomagajcie tym, którzy potrzebują waszej pomoc - apelował Deal.

Wideo Przygotowania do huraganu Michael

Wideo Michael może spowodować zalania

Ulewy na Kubie

Trasa huraganu

We wtorek Michael przyniósł zniszczenia na Kubie. Towarzyszył mu ulewny deszcz i silny wiatr. Żywioł zamienił ulice w rwące potoki, niektóre miasta nie mają prądu. Lokalne władze poinformowały, że w ciągu zaledwie kilku godzin w niektórych miejscach spadło 100-127 litrów deszczu na metr kwadratowy. Żywioł przeszedł przez wąskie cieśniny pomiędzy półwyspem Jukatan a najbardziej wysuniętą na zachód kubańską prowincją Pinar del Rio.

Po uderzeniu we Florydę Michael będzie się przemieszczał na północny wschód. Szybko przesunie się nad Georgię, gdzie będzie klasyfikowany jako huragan pierwszej kategorii. W czwartek i piątek Michael przejdzie nad Karoliną Północną i Południową. W piątek rano, już jako burza tropikalna, opuści ląd na wysokości granicy Karoliny północnej i Wirginii.

Michael będzie się następnie przemieszczał na północny wschód. W poniedziałek rano może zbliżyć się do wybrzeży Irlandii.