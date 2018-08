Huragan piątej kategorii Lane. "Może przynieść poważne lub rekordowe zniszczenia"

To pierwszy huragan piątej kategorii w tym roku, z maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 257 kilometrów na godzinę. W czwartek ma dotrzeć do Hawajów. Gubernator stanu Hawaje David Ige "zaleca mieszkańcom i turystom przygotować się na znaczące uderzenie".

Huragan Lane zbliża się do Hawajów. W nocy z wtorku na środę stał się huraganem piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Jak podało w komunikacie o godzinie 11 naszego czasu Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), maksymalna odnotowana prędkość wiatru wyniosła 257 kilometrów na godzinę. Centrum żywiołu znalazło się około 815 kilometrów na południowy wschód od Honolulu.

To pierwszy huragan piątej kategorii w tym roku i drugi tak silny w historii, który zbliży się do archipelagu - poinformowało NHC. Wcześniej wydarzyło się to w 1994 roku, kiedy w pobliże wysp dotarł huragan John.

Według NHC do południowo-zachodnich wybrzeży największej wyspy Hawajów, Big Island, Lane dotrze w czwartek rano czasu miejscowego.

Huragan Lane 22 sierpnia (PAP/EPA/NASA)

Wideo Prognozowana trasa i prędkość porywów wiatru huraganu Lane (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

"Poważne lub rekordowe zniszczenia"

- Lane może przynieść na Hawajach poważne lub nawet rekordowe zniszczenia - powiedział ekspert ds. huraganów AccuWeather Dan Kottlowski. NHC przewiduje, że miejscami może spaść nawet 510 litrów deszczu na metr kwadratowy. Może to spowodować powodzie błyskawiczne, osuwiska i lawiny błotne.

"Przygotowania do obrony swojego życia i zabezpieczenia dobytku powinny zostać szybko zakończone" - przestrzegło NHC.

Gubernator David Ige ogłosił we wtorek po południu stan wyjątkowy. Napisał na Twitterze, że "zaleca mieszkańcom i turystom przygotować się na znaczące uderzenie".

W hrabstwie Hawaii obowiązuje ostrzeżenie najwyższego stopnia przed huraganem. Dla hrabstw Maui i Oahu ogłoszono stan pogotowia.

Huragan Lane 22 sierpnia (PAP/EPA/NASA)









"Ludzie się przygotowują"

We wtorek Hawajczycy masowo ruszyli do sklepów po artykuły pierwszej potrzeby. Półki sklepowe zostały ogołocone. - Ludzie się przygotowują, a to jest dokładnie to, czego oczekujemy - powiedział Rod Antone, rzecznik prasowy hrabstwa Maui.

W środę wszystkie szkoły zostały zamknięte, a zajęcia pozalekcyjne odwołane. Pracownicy instytucji państwowych mogą wziąć urlop administracyjny od środy do piątku.

NHC przewiduje, że w ciągu najbliższych 48 godzin Lane będzie "powoli słabnąć". Zaznacza jednak, że "pozostanie niebezpiecznym huraganem, gdy zbliży się do wysp".

Prognozowana trasa huraganu Lane (NHC)