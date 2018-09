Huragan Rosa coraz silniejszy

Możliwe powodzie i osuwiska. Nadciąga śródziemnomorski cyklon - 28-09-2018 Nad basenem Morza Śródziemnego powstał cyklon, który przypomina cyklony tropikalne. Silny wiatr i intensywne opady deszczu zagrażają Grecji, Włochom i Turcji. czytaj dalej

Obfite opady deszczu i wysokie fale

Na Pacyfiku rozkręca się huragan Rosa. Przybiera na sile i jest już huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Żywioł znajduje się około 975 kilometrów na południowy zachód od Kalifornii Dolnej, meksykańskiego stanu położonego na Półwyspie Kalifornijskim. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 230 kilometrów na godzinę.

- Będzie kierować się na zachodnią część Meksyku - powiedział meteorolog AccuWeather Dan Pydynowski. Prognozuje się intensywne opady deszczu, które zasięgiem obejmą obszary także poza meksykańskim wybrzeżem. Towarzyszący żywiołowi porywisty wiatr może powalać drzewa, łamać gałęzie i niszczyć budynki.

- Bez względu na siłę wraz z huraganem nad kontynent wleje się dużo wilgotnego powietrza. Wilgoć będzie się ciągnąć na północ i północny wschód, przez północny Meksyk, aż do południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych - ostrzegł Pydynowski. - Może to doprowadzić do lokalnych intensywnych opadów deszczu i zalania wodą południowo-zachodniej części Stanów - dodał. Żywioł przemieszcza się na zachód z prędkością 15 km/h.

Rosa jest już huraganem czwartej kategorii. Zdjęcie zrobione w podczerwieni (NOAA)

Prognozowana trasa huraganu Rosa (NASA, NHC)

Burza tropikalna Kirk

Również na Oceanie Atlantyckim nie jest spokojnie. Utworzyła się tam burza tropikalna Kirk. Amerykańskie Narodowe Centrum do spraw Huraganów podaje, że burza znajduje się 24 kilometry na wschód od położonego na Morzu Karaibskim państwa St. Lucia i około 97 km na południowy wschód od Martyniki.

Żywioł przesuwa się na północny zachód z prędkością 22 kilometrów na godzinę. Towarzyszy mu wiatr wiejący ze średnią prędkością 80 km/h.

- Spadnie od 100 do 200 litrów deszczu na metr kwadratowy od Barbadosu, przez Grenadyny, aż po północną część Gwadelupe - powiedział starszy meteorolog z AccuWeather Dan Pydynowski. - Deszcz będzie wystarczająco intensywny, żeby powstały powodzie i lawiny błotne - dodał. Według specjalisty wiatr będzie wiał z prędkością 80-100 km/h i może spowodować przerwy w dostawie prądu oraz uszkodzenia budynków.