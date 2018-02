"To będziemy pływać. Trudno". Poziom wody w rzekach wzrasta - 31-01-2018

"To jest masakra" - tak podsumował podtopienia jeden z mieszkańców Krzywnicy. Woda zalała główną drogę dojazdową do wsi. Niebezpiecznie także wzrasta stan wody w Narwi. Rzeka zbliża się do zabudowań Rakowa-Czach. czytaj dalej