Bakterie salmonelli w paczkowanych melonach. 60 osób zakażonych - 12-06-2018 Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitala z powodu zakażenia bakteriami salmonelli. Stało się to po zjedzeniu melonów z supermarketów w Stanach Zjednoczonych. czytaj dalej

Pod koniec zeszłego tygodnia, w wielu regionach Australii odnotowano zgłoszenia przypadki odnalezienia igieł w kupowanych w sklepach truskawkach. Do pierwszego z nich doszło w stanie Queensland. Łącznie odnotowano ponad 100 zgłoszeń.

Policja bada, czy sprawcą jest jedna osoba, czy może jest to zorganizowany proceder jakiejś grupy. Ostrzega też naśladowców i tych, którzy zgłaszają fałszywe przypadki igieł w owocach. Grozi za to nawet 10 lat więzienia.

Jak poinformowała policja z Nowej Południowej Walii, niebezpieczne przedmioty odnaleziono też w jabłku i bananie.

"To wcale nie jest śmieszne"

Najgroźniejszy przypadek dotyczył jednego z mężczyzn, który zjadł truskawkę z igłą w środku i został zabrany do szpitala. Pracownicy służby zdrowia zalecają, by kroić owoce przed ich spożyciem. Kilku plantatorów truskawek wycofało je ze sklepów. Strach dotarł także do Nowej Zelandii, tam w kilku sklepach także wycofano owoce, pochodzące od australijskich producentów.

Zmarła, bo zjadła mrożony granat. "Rzadko spotykana i tragiczna śmierć" - 06-06-2018 64-letnia Australijka zakaziła się wirusowym zapaleniem wątroby typu A, zwanym też żółtaczką pokarmową. Jak się okazało, do śmierci doszło po zjedzeniu mrożonych granatów. czytaj dalej

Walkę z zanieczyszczonymi truskawkami zapowiedział premier Australii, Scott Morrison. Z 10 do 15 lat chce zwiększyć karę pozbawienia wolności za zanieczyszczanie żywności niebezpiecznymi przedmiotami.

- To wcale nie jest śmieszne, aby w ten sposób narażać życie ciężko pracujących Australijczyków - powiedział Morrison reporterom. - Jeśli robisz coś takiego, dopadniemy Cię i dosięgnie cię sprawiedliwość - dodał.

Cios dla branży

Ogromne straty mogą dotknąć australijskich plantatorów truskawek. Branża jest warta 160 milionów dolarów australijskich (około 115 milionów dolarów amerykańskich). Rolnicy przyjęli zapowiedź premiera z aprobatą i domagają się szybkiej reakcji. Boją się, że ten kryzys może odbić się niekorzystnie na całej branży.

- To kosztuje nas wiele pieniędzy. Dziennie tracimy ponad 35 tysięcy dolarów amerykańskich - powiedział Gavin Scurr, plantator truskawek.