Do poniedziałkowego poranka na całym świecie odnotowano łącznie 339 181 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.



Jak dotąd najwięcej osób zachorowało na terenie Chin kontynentalnych - 81 093. Na drugim miejscu znajdują się Włochy, gdzie zakażenie stwierdzono u 59 138 osób. W Stanach Zjednoczonych zakażonych jest 34 900 osób. W Hiszpanii liczba zakażonych sięgnęła 28 768. W Niemczech odnotowano 24 873 przypadki zakażenia.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 190 krajów i terytoriów poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 257 933.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami

Sytuacja w Chinach

W Chinach kontynentalnych przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy - poinformowała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia.Przez kolejną z rzędu dobę żadnego nowego przypadku nie potwierdzono w niedzielę również w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie pod koniec 2019 roku wybuchła pandemia groźnego wirusa. W Wuhanie zmarło tego dnia natomiast kolejnych dziewięć zakażonych osób.

Władze ogłosiły, że wprowadzone pod koniec stycznia surowe środki kwarantanny w Wuhanie będą stopniowo rozluźniane. Zdrowym mieszkańcom wolno będzie wychodzić z domów i wrócić do pracy, a osoby spoza miasta, które w nim utknęły, będą mogły składać wnioski o możliwość wyjazdu.

W związku ze słabnięciem epidemii w poniedziałek władze Szanghaju obniżyły poziom alertu epidemicznego z najwyższego stopnia na poziom drugi.

Chińskie władze zacieśniają natomiast środki kwarantanny wobec osób powracających lub przybywających z innych państw. Obawy o przywleczenie koronawirusa wiązane są między innymi z dużą liczbą wracających do kraju Chińczyków studiujących za granicą.

W niedzielę po 10 przypadków wśród osób powracających lub przybywających z zagranicy zgłoszono w Pekinie i Szanghaju, a po sześć - w prowincjach Guangdong i Fujian. Łączna liczba takich przypadków w kraju wzrosła do 353.

Gdzie zmarło najwięcej osób

We Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrosła do 5 476. To więcej przypadków śmiertelnych niż zanotowano w Chinach, biorąc pod uwagę oficjalne dane udostępniane przez ten kraj (3 270). W Hiszpanii - według oficjalnych danych - z powodu zakażenia zmarło 1 772 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, jest Iran - 1 685 osób.

21 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarły 1 634 osoby. To najwięcej od rozpoczęcia się epidemii. Największy skok w liczbie przypadków śmiertelnych odnotowano z 14 marca (404) na 15 marca (686), czyli wzrost wynosił 282 przypadki. Wysoka śmiertelność została zanotowana też w ostatnich dniach, tj. 21 marca (1 626), 20 marca (1 356), 19 marca (1 080), 18 marca (973), 17 marca (817), 15 marca (686) i 16 marca (642 ofiary).

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażeń na całym świecie odnotowano 22 marca - 32 433. Dzień wcześniej, 21 marca, potwierdzono 29 439 nowych przypadków. 20 marca liczba ta wyniosła 30 664 osób. Czwarty najwyższy wynik odnotowano 19 marca (26 111).

Stały wzrost liczby nowych przypadków obserwowano od 4 marca. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3 892 nowych zachorowań, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4 390 przypadków). Liczba nowych przypadków zmalała z 20 marca (30 664) na 21 marca (29 439), ale już 22 marca ponownie wzrosła (32 433).

22 marca liczba nowych przypadków na świecie bez uwzględniania terytorium Chin sięgnęła 32 394. 21 marca wartość ta wynosiła 29 393 przypadki. Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 18 marca (20 550) na 19 marca (26 072). To wzrost o 5 522 przypadki.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Aktywne przypadki

Obecnie na całym świecie notuje się 225 314 tak zwanych aktywnych zakażeń koronawirusem. Są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą. U 214 761 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 95 procent przypadków. Stan 10 553 osób, co stanowi 5 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki

"Wybory, których dokonacie, mogą mieć wpływ życie innych"

Według obserwacji, na zakażenie chorobą COVID-19, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 najbardziej narażone są starsze osoby. Jednak jak powiedział na piątkowej konferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, informacje napływające z wielu krajów wskazują, że osoby poniżej 50. roku życia również stanowią znaczą część pacjentów wymagających hospitalizacji w związku z zachorowaniem na COVID-19.

- Nie jesteście niepokonani. Ten wirus może położyć was w szpitalu na długie tygodnie, a nawet zabić - zwrócił się Ghebreyesus do młodych ludzi. - Nawet jeśli nie zachorujecie, wybory, których dokonacie, mogą mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie innych - powiedział.

Według Ghebreyesusa kluczem do pokonania pandemii jest solidarność między krajami, ale też między grupami wiekowymi. Młodsze grupy wiekowe powinny zachowywać szczególne środki ostrożności w kontaktach międzyludzkich i nie gromadzić się w dużych grupach. To od nich może zależeć czy osoby starsze zachorują.