Ilu zakażonych, ilu zmarłych, ilu ozdrowiałych. Pandemia w liczbach

Do wtorkowego poranka na świecie odnotowano ponad 2,4 miliona zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Najwięcej zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, potwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Zachorowały tam ponad 792 tysiące osób. W Hiszpanii zakażonych zostało ponad 200 tysięcy osób. Na trzecim miejscu znajdują się Włochy, gdzie potwierdzono 181 tysięcy przypadków.

Trendy w liczbie zakażonych

20 kwietnia na całym świecie przybyło 73 928 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

W kwietniu liczba nowych przypadków zakażenia ciągle się waha. Stały wzrost liczby nowych przypadków obserwowano od 7 do 10 kwietnia. Następnie odnotowano spadek aż do 13 kwietnia, po czym znowu od 14 do 16 kwietnia liczba przypadków zaczęła wzrastać. Liczba nowych przypadków zaczęła maleć od 16 kwietnia.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (worldometers.info)

Gdzie zmarło najwięcej osób

W wyniku zakażenia koronawirusem na świecie zmarło ponad 170 tysięcy osób. Najwięcej, bo ponad 42 tysiące zgonów, odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Na drugim miejscu pod tym względem znajdują się Włochy, gdzie na COVID-19 zmarły ponad 24 tysiące osób. Trzecie miejsce należy do Hiszpanii, gdzie odnotowano ponad 20 tysięcy śmierci w konsekwencji zakażenia SARS-CoV-2.

20 kwietnia z powodu COVID-19 na całym świecie zmarło 5366 osób. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 18 kwietnia (6433 przypadków), 17 kwietnia (8326), 16 kwietnia (6813) oraz 15 kwietnia (8096).

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (worldometers.info)

Aktywne przypadki

Obecnie na całym świecie notuje się ponad 1,66 miliona tak zwanych aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem, czyli osób, które aktualnie zmagają się z chorobą.

U 1,6 miliona osób COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 97 procent przypadków. Stan około 57 tysięcy osób, co stanowi 3 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Do tej pory wyzdrowiało ponad 650 tysięcy osób.

Aktywne przypadki (worldometers.info)