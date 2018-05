Urodził się goryl zagrożony wyginięciem. Czuła opieka jego matki chwyci was za serca - 18-04-2018 Maleńki Moke, goryl nizinny, przyszedł na świat w ogrodzie zoologicznym w Waszyngtonie. Wydarzenie jest o tyle ważne, że ten podgatunek klasyfikuje się jako krytycznie zagrożony wyginięciem. czytaj dalej

Ofiara dwa razy większa od drapieżnika

Badacze z prowincji Qinghai w północno-zachodnich Chinach pokazali we wtorek nagranie, na którym widać, jak irbis śnieżny (inaczej pantera śnieżna) zjada jaka. Zapis z kamery pozwolił ustalić, że irbis przychodził do jaka 20 razy, a zjedzenie zwierzęcia w całości zajęło mu cztery dni.

- Pasterz z rejonu górskiego Amne Maczen powiedział, że jego jak został zabity przez irbisa śnieżnego. Umieściliśmy więc specjalną kamerę, która miała zarejestrować to, co dalej stanie się ze zwłokami. Napastnik był dwa razy mniejszy od jaka, to jednak nie było przeszkodą, bo irbisy śnieżne znane są ze swojej drapieżności - tłumaczył Ngawang, szef Yuanshangcao Nature Conservation Center, lokalnej grupy zajmującej się ochroną środowiska.

Oprócz irbisa śnieżnego na nagraniu znalazły się też inne zwierzęta, które postanowiły posilić się mięsem jaka. Były

Zagrożony gatunek

to między innymi czerwonodziobe kruki, lisy rude, a także łasice.

Góry Amne Maczen, należące do rezerwatu przyrody Sanjiangyuan, są głównym siedliskiem dla dzikich zwierząt, takich jak rude lisy oraz irbisy śnieżne. Te ostatnie zaliczane są przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do gatunków narażonych na wymarcie. Ich naturalnym środowiskiem są tereny górzyste na wysokości od 2500 do 4500 metrów nad poziomem morza. Uznaje się, że 60 procent światowej populacji irbisa śnieżnego, która liczy około 4500-7000 osobników - żyje w Chinach. Miejscowi badacze śledzą losy gatunku, między innymi nagrywając jego aktywność.