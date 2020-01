Upragniony deszcz w Australii. "Trzymamy kciuki, żeby padało przez najbliższe dni" - 17-01-2020 Opady deszczu, jakie pojawiły się w tym tygodniu w Australii, przyniosły ulgę zmęczonym strażakom i mieszkańcom objętych ogniem terenów. Nie są one jednak wystarczające, aby ugasić wszystkie pożary. - Trzymamy kciuki, żeby opady trwały kilka najbliższych dni - mówią strażacy z Nowej Południowej Walii. czytaj dalej

Jak zimno może być w Kanadzie? Mieszkanka Calgary Arleney Rodriguez de Sanchez chciała pokazać to swojej rodzinie za pomocą niecodziennego eksperymentu. Kobieta wzięła talerz pełen ugotowanego makaronu typu noodle do ogrodu, nawinęła kluski na widelec, przytrzymała przez przez chwilę widelec nad talerzem. Kilka minut wystarczyło, by powstała rzeźba. Termometr pokazywał wtedy -32 stopnie Celsjusza.

Meksykanka zainspirowała się podobnym eksperymentem, który jest popularny w internecie.

Stan wyjątkowy na wschodzie kraju

Przez położoną na wschodzie Nową Fundlandią przetacza się śnieżyca. W mieście St. John's ogłoszono stan wyjątkowy. Mieszkańcom hrabstw Paradise, Torbay, Portugal Cove-St. Philips oraz Mount Pearl polecono, by zostali w domach.

- Wszyscy, którzy są teraz na zewnątrz, powinni wrócić do domu i zostać tam, dopóki nie odwołamy stanu wyjątkowego - poinformował Danny Breen, burmistrz miasta St. John's. Dodał, że ostatni raz w St. John's stan wyjątkowy z powodu burzy śnieżnej ogłoszono w 1984 roku.



"To będzie potężna burza"

Meteorolodzy przewidują, że w piątek na półwyspie Avalon może spaść do 75 centymetrów śniegu. Prognozowane są też silne porywy wiatru, który może wiać z prędkością do 150 kilometrów na godzinę.

Minister transportu prowincji Nowa Fundlandia i Labrador Steve Crocker powiedział, że największym utrudnieniem jest słaba widzialność. Jazda z włączonymi wycieraczkami nie pomaga - opady śniegu są tak intensywne, że przez szybę samochodu widać tylko białą plamę.

Według meteorolog stacji CBC Ashley Brauweiler, rano w piątek co godzinę miejscami przybywało 10 centymetrów świeżego śniegu.

Odwołano lekcje w szkołach, występują też utrudnienia ruchu transportu publicznego. Na lotnisku w St. John's nie lata większość samolotów. Po południu w piątek ponad 300 odbiorców nie miało prądu.