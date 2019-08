Jaka będzie jesień w Europie? Przewidywania amerykańskich meteorologów

"Nie ma miesiąca w roku, w którym nie byłoby burz". Jak się przed nimi chronić? - 14-08-2019 W burzowe dni warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy wychodzimy na zewnątrz. Eksperci zalecają, by nie chować się pod drzewami i na bieżąco śledzić prognozy oraz ostrzeżenia służb meteorologicznych. czytaj dalej

Po historycznych falach upałów w Europie w nadchodzących miesiącach pożegnamy ciepło. Z przewidywań na tegoroczną jesień, opublikowanych przez meteorologów amerykańskiego portalu AccuWeather, wynika, że nasilą się niespokojne warunki pogodowe, a w wielu regionach spodziewane są częste burze i opady deszczu.

Jesień w Polsce

Po upalnym lecie regiony od Francji aż po Polskę i Słowację - zdaniem amerykańskich meteorologów - mogą spodziewać się jesieni z bardziej komfortową temperaturą, z dłuższymi okresami suszy i brakiem intensywnych upałów. Dni we wrześniu i październiku mają być przyjemne. Taka aura sprzyjać będzie zajęciom na świeżym powietrzu. Wrześniowe dni w Paryżu, Berlinie i Warszawie - zgodnie z zapowiedziami AccuWeather - będą cechowały się wyższą niż normalnie temperaturą powietrza, w granicach 20-25 stopni Celsjusza.

Temperatura powietrza będzie spadać w październiku i listopadzie, ale słońce nadal zapewni wystarczające ciepło do spędzania czasu na zewnątrz. Ostra zmiana pogody możliwa jest dopiero w okresie od połowy do końca listopada. Wtedy zimne powietrze znad Rosji spróbuje wedrzeć się na zachód Europy. Może ono dotrzeć aż do Niemiec i sprowadzić chłód do Berlina, a także do Pragi i Warszawy. Napływ zimnego powietrza może zwiększyć ryzyko opadów śniegu.

Długie okresy suszy w sezonie jesiennym zaraz po upalnym i suchym lecie mogą niepokoić rolników. - Rosną obawy o znaczący wpływ suszy na rolnictwo we Francji i Niemczech - powiedział Tyler Roys, meteorolog z AccuWeather.

Przewidywania amerykańskich meteorologów na lato 2019 (tvnmeteo.pl za AccuWeather)



Wielka Brytania i Irlandia

Zdaniem amerykańskich meteorologów jesienią Wielką Brytanię i Irlandię nawiedzą wczesne - jak na tę porę roku - wichury. Im bliżej będzie zimy, tym zagrożenie nimi będzie rosło. Już w sierpniu Brytyjczycy mieli mały "przedsmak" tegorocznej jesieni - na wyspach było wilgotno i wietrznie.

Wichury będą od czasu do czasu wpływać również na regiony położone dalej na południe i wschód, aż do północnej Francji, po Holandię i Danię. Gwałtowne zjawiska pogodowe - zgodnie z zapowiedziami AccuWeather - mogą spowodować przerwy w dostawie prądu i utrudnić podróżowanie. Towarzyszące im ulewne deszcze zwiększą ryzyko powodzi błyskawicznych.

- Każda burza może wyrządzić szkody na niewielkich obszarach - powiedział Tyler Roys z AccuWeather. - Problem z wczesnymi wichurami o tej porze roku związany jest z tym, że liście wciąż są na drzewach, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia. Wpłynie to też na transport - dodał.

Amerykańscy meteorolodzy przewidują, że obszary od północnej Francji aż po Wyspy Brytyjskie mogą zmagać się z jedną lub dwiema pozostałościami burz tropikalnych, które powstały na Oceanie Atlantyckim. Największe ryzyko ich uderzenia będzie w okresie od września do października. - Połączenie pozostałości burz tropikalnych i wichur sprawi, ze jesień będzie bardziej wilgotna niż zwykle - tłumaczył Alan Reppert, starszy meteorolog AccuWeather.

Według meteorologów jesienią może pojawić się jednak kilka okresów suchej i łagodnej pogody ze słonecznymi dniami.

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)

Hiszpania i Portugalia

Jedynymi krajami, w których utrzyma się gorąca aura, będzie Portugalia i Hiszpania. Gorąco zrobić się może również w południowej Francji, jednak będzie to temperatura nieporównywalna z rekordowym końcem lipca. Sucha, bezdeszczowa i upalna pogoda we wrześniu przedłuży ryzyko pożarów.

W październiku - zgodnie z zapowiedziami AccuWeather - spodziewana jest gwałtowna zmiana pogody, ponieważ burze znad Atlantyku powrócą nad Półwysep Iberyjski. Wraz z nimi nadejdą potrzebne opady deszczu, które położą kres ciepłu. Chociaż opady będą w dużej mierze niezbędne, deszcz padający na twardą, przesuszoną ziemię zwiększy ryzyko powodzi.

- Ulewy znacznie zmniejszą ryzyko pożarów - mówił Reppert. Kilka burz może dotrzeć do północnej Portugalii i północno-zachodniej Hiszpanii. Niewykluczone, że przyniosą zniszczenia.

Od listopada na Półwyspie Iberyjskim spodziewane są sporadyczne opady deszczu.

Włochy i Półwysep Bałkański

Sporadyczne ataki letnich burz we Włoszech i na Półwyspie Bałkańskim będą trwały aż do jesieni. Towarzyszyć im mogą intensywne opady deszczu, które mogą spowodować powodzie i lawiny błotne. Oznacza to, że gwałtowne burze, które latem skutkowały ofiarami śmiertelnymi i zniszczeniami, we wrześniu nadal będą niepokoić osoby przebywające na terenie od Włoch po Grecję i Rumunię.

Jak przewidują amerykańscy meteorolodzy, w miarę upływu sezonu ryzyko gwałtownych burz zmniejszy się, ale lokalnie pozostaną ulewne deszcze. Wyładowania obejmą południową Europę i w październiku i listopadzie dostarczą tam kolejną porcję obfitych opadów.

Wilgoć, która pozostanie na całym Półwyspie Bałkańskim, ograniczy upały. Meteorolodzy przewidują, że temperatura powietrza prawdopodobnie będzie nieco niższa niż normalnie. Wtargnięcie zimnego powietrza z północy i wschodu pod koniec jesieni może spowodować opady śniegu w wyższych partiach od Węgier i Rumunii aż po Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę.

Europa Wschodnia

Według meteorologów portalu AccuWeather mieszkańcy Europy Wschodniej mogą spodziewać się ostrzejszego przejścia w chłodniejsze dni. Jesień prawdopodobnie rozpocznie się od łagodnej pogody, ale później - zdaniem meteorologów - nadejdą uderzenia zimnego powietrza. Będą częstsze od października do listopada. Napływowi chłodniejszego powietrza będą towarzyszyć opady deszczu.