"Jasne światła, które bardzo szybko odleciały". Zagadka na irlandzkim niebie

Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Tychami - 12-11-2018 Nad Tychami (województwo śląskie) pojawiło się rzadkie zjawisko cavum, czyli dziura w chmurze. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

W piątek 9 listopada o godzinie 6.47 czasu lokalnego pilotka linii lotniczych British Airways lecąca z kanadyjskiego Montrealu na londyńskie lotnisko Heathrow zauważyła na niebie coś "poruszającego się niezwykle szybko".

Powiedziała, że bardzo jasne światło pojawiło się po lewej stronie samolotu, zanim gwałtownie skręciło w kierunku północnym. Kiedy skontaktowała się z kontrolą lotów w irlandzkim mieście Shannon, okazało się, że w okolicy nie trwają żadne ćwiczenia wojskowe.

Bardzo jasne obiekty

Światła zauważył także pilot z linii lotniczych Virgin Atlantic. Wydawało mu się, że mógł to być meteor lub inny obiekt wchodzący w ziemską atmosferę.

- Było wiele obiektów, które podążały tą samą trajektorią lotu - powiedział i podkreślił, że obiekty były bardzo jasne. Pilot zobaczył "dwa jasne światła, które bardzo szybko odleciały".

Kolejny pilot dodał, że obiekt poruszał się z prędkością dwóch machów, czyli 2 450 kilometrów na godzinę, co stanowi dwukrotność prędkości dźwięku.

Irlandzki Urząd Lotnictwa bada doniesienia dotyczące świateł.