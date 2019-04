Jasny obiekt przeciął nocne niebo

Meteoryt spoza Układu Słonecznego uderzył w Ziemię? - 22-04-2019

Jak się okazuje, w 2014 roku na Ziemię mógł spaść meteoryt, którego pochodzenie sięga dalej niż krańce Układu Słonecznego - podają naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Do tej pory sądzono, że to kometa 'Oumuamua była pierwszym takim obiektem, który zbliżył się do Ziemi. czytaj dalej