"Jedne z najbardziej ekstremalnych opadów" zabiły ponad 40 osób

"To jest piekło na Ziemi. To najgorsze, co kiedykolwiek widzieliśmy" - 02-01-2020 Na wschodzie Australii szaleje ponad 200 pożarów. Walkę z żywiołem utrudniają silny wiatr i wysoka temperatura sięgająca 40 stopni Celsjusza. Władze stanu Nowa Południowa Walia ogłosiły, że od piątku obowiązywać będzie stan wyjątkowy. czytaj dalej

Powodzie w Indonezji zdarzają się co roku, ale podczas obecnej pory deszczowej, która trwa od listopada, spadły tak duże ilości deszczu, jakich nie notowano od lat.

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi wzrósł do 43 osób. W czwartek była mowa o 21 zabitych.

W czwartek użyto setek pomp do zasysania wody z obszarów mieszkalnych i infrastruktury publicznej.

"Jedne z najbardziej ekstremalnych opadów"

Największe opady deszczu wystąpiły 31 grudnia i w pierwszych godzinach Nowego Roku. Zalane zostały tereny stolicy kraju Dżakarty i pobliskich miast. Jak poinformowała krajowa agencja meteorologiczna, klimatologiczna i geologiczna, opady na początku tego roku należą do "jednych z najbardziej ekstremalnych", odkąd w 1886 roku zaczęły padać rekordy. Agencja stwierdziła, że ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych zwiększyły zmiany klimatyczne.





Książę William zapowiedział nagrodę Earthshot. Ma pomóc "naprawić Ziemię" - 02-01-2020 Książę William ogłosił, że chce rozpocząć "dekadę działań, które naprawią Ziemię". Jak? W mediach społecznościowych przedstawił inicjatywę Earthshot Prize, która ma pomóc odnaleźć skuteczne rozwiązania w walce z katastrofą klimatyczną. Co roku przez najbliższe 10 lat wyłanianych będzie pięciu zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową nagrodę. czytaj dalej

Opóźnienia w budowie kanału

Prognozy zapowiadają kontynuację obfitych opadów do 7 stycznia. W związku z tym przygotowano dwa małe samoloty do rozbicia potencjalnych chmur deszczowych nad cieśniną Sunda w pobliżu Dżakarty zanim dotrą do miasta. Jak podała indonezyjska agencja technologiczna, w pogotowiu będzie również większy samolot.- Wszystkie chmury poruszające się w kierunku obszaru metropolitarnego Dżakarty, które mogą sprowadzić tam opady, zostaną rozsiane przy pomocy chlorku sodu - podała agencja.

Prezydent Joko Widodo za wystąpienie katastrofalnej w skutkach powodzi wini opóźnienia w realizacji projektów dotyczących między innymi budowy kanału przeciwpowodziowego. W minionym roku Widodo ogłosił, że przeniesie stolicę Indonezji do wschodniej prowincji Kalimantan na wyspie Borneo, aby odciążyć Dżakartę, która każdego roku tonie i jest przeludniona.

Według ekspertów ochrony środowiska w 2050 roku jedna trzecia Dżakarty może znaleźć się pod wodą. Najbardziej zagrożona jest północ miasta.