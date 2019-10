Jednego dnia pływała w Tamizie, kolejnego nie żyła. Smutna historia samicy humbaka

Twardy pojedynek muflonów na początek godów - 11-10-2019 Podczas leśnego spaceru w Górach Sowich Reporter 24 trafił na walczące ze sobą muflony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

W poniedziałek w Tamizie widziano młodą samicę długopłetwca oceanicznego. We wtorek ośmiometrowego humbaka znaleziono martwego w płytkiej wodzie pod mostem w okolicach Greenhithe w hrabstwie Kent. Naukowcy zabrali zwierzę, by ustalić, co było przyczyną jego śmierci.

Badacze z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego zajmującego się waleniami (CSIP), którzy przeprowadzili szczegółową sekcję zwłok, ustalili, że zwierzę mogło zginąć na skutek dużej rany głowy.

- Zespół był zdania, że ​​obrażenia były najprawdopodobniej wynikiem uderzenia statku. Uważamy to za główną przyczynę śmierci - powiedział Rob Deaville, kierownik projektu CSIP.

Możliwe, że zranił się wcześniej

W oświadczeniu ośrodka wydanym w czwartek można przeczytać, że "możliwe jest, że waleń został uderzony poza wodami Tamizy i miał już te obrażenia, gdy na początku tygodnia pływał w rzece".

Charakterystyczne cechy

Długopłetwiec miał także starsze, liniowe blizny na płetwie grzbietowej i ogonie, co sugeruje, że już we wcześniejszym etapie życia mógł zaplątać się w sieć lub w inny sposób zetknąć się z działalnością człowieka.

Długopłetwce oceaniczne, zwane również humbakami, to ssaki z rodziny płetwalowatych w podrzędzie fiszbinowców. Mogą osiągać do 17 metrów długości i ważyć do 45 ton. Charakteryzują się specyficzną budową - mają długie płetwy piersiowe i pokrytą guzkami głowę.

Walenie te słyną z wydawania około 20-minutowych pieśni, które słyszą z odległości wielu kilometrów. Ich głównym pokarmem są kryl i małe ryby. Przez wiele lat, z powodu polowań, ich populacja drastycznie malała. Obecnie, dzięki kontroli gatunku prowadzonej przez Międzynarodową Komisję Wielorybnictwa (IWC), w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych są klasyfikowane jako zwierzęta najmniejszej troski.