Telewizja The Weather Chanel podała, że wysoka temperatura i niedobory wody spowodowały liczne zgony. Głównymi powodami śmierci były udary słoneczne.

W poniedziałek indyjskie media oświadczyły, że w przeciągu trzech tygodni zmarło 17 osób.

Ekstremalne temperatury i brak wody

Fala upałów nie opuszcza północnych i środkowych obszarów kraju już od kilku dni.

W mieście Churu, w stanie Radżastan, termometry wskazały 50,6 stopnia Celsjusza.

W środkowo-zachodnim stanie Maharasztra rolnicy rozpaczliwie usiłują znaleźć wodę dla spragnionych zwierząt i wysuszonych upraw.

- Odkąd jeziora i rzeki wyschły, musimy czerpać pobierać wodę z pobliskich wiosek – powiedział Rajesh Chandrakant pochodzący z Beed, jednego z najciężej dotkniętych upałem regionów.

- Rolnicy dostają wodę dla swoich zwierząt co trzy dni - dodał Chandrakant.

Najcieplej na ziemi

Według serwisu pogodowego El Dorado, spośród 15 najcieplejszych miejsc na świecie w niedzielę i poniedziałek osiem było w Indiach, a pozostałe w sąsiednim Pakistanie.

- Intensywny upał może być kolejną manifestacją ekstremalnej sytuacji pogodowej - twierdzą eksperci z indyjskiej organizacji badawczej Centrum dla Nauki i Środowiska.

Już od dawna naukowcy z całego świata ostrzegali, że zmiany klimatu przyczynią się do globalnego wzrostu temperatur.

W maju 2016 roku w Phalodi w Radżastanie termometry wskazały 51 st. C - najwyższą odnotowaną temperaturę w Indiach.

W New Delhi temperatura osiągnęła wartość 44,6 st. C, a lokalna aplikacja do zamawiania jedzenia, prosiła klientów o przygotowywanie szklanki zimnej wody dla dostawcy.

Monsun przyniesie ulgę

Jak podaje prywatny indyjski serwis pogodowy Skymet, trzymiesięczny okres przedmonsunowy, który zakończył się 30 maja, był drugim najsuchszym w ciągu 65 lat.

Według serwisów pogodowych fala intensywnych upałów utrzyma się nad stanami Radżastan i wschodnim Madhya Pradesh przez następne trzy dni lub więcej, a inne miejsca, takie jak Pendżab i New Delhi, w dalszym ciągu będą zmagać się z falą upałów.

Monsuny obniżające temperaturę mają napłynąć od południowego wybrzeża pod koniec tygodnia.